Arbeitsplatz eines Soundbastlers: Karl Schramm in seinem Studio im Sinsheimer Mühlviertel. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ist es das vielstimmige "Mein Heimattal" des Männergesangvereins? Das stehend und mit der Hand auf dem Herz angestimmte "Hoch Baden", wie Sinsheim klingt? Oder ist es immer noch "Narcotic", mit dem die Kraichgauer Band "Liquido" vor 19 Jahren das heitere Landstädtchen erstmals in die Sphären der Charts erhob? Sind es "Gonzos" eigenwillige Covers? Oder doch das feine "Fine Feelin’" der Holger-Weitz-Band? Der Frage, wie Sinsheim klingt, widmet sich seit längerem Musikpoet Karl Schramm.

Die Elsenzvorstadt mit dem Mühlviertel, kurz unterhalb des Krankenhauses in Richtung Rohrbach gelegen, schwingt in einem anderen Takt als der Rest von Sinsheim. Vom Donner der Hauptstraße, der fünf Meter weiter oberhalb vorbei grollt, bekommt man hier nichts mit. Kleine, alte, hohe Häuslein. Eingezwängt zwischen Elsenzaue und Blechlawine hat sich hier ein Eigenleben entwickelt, und die Menschen im Quartier ticken in der Regel individuell. Hier bleibt einem wenig anderes als hier leben zu wollen. Ein vom Geschehen entkoppelter Ort, wo Anonymes und Intimes dicht beieinanderliegen.

Das Dachzimmerstudio von Karl Schramm ist genauso: Wie das Mühlviertel, wirkt auch Schramms Arbeitsplatz eingebaut und dicht umschlossen: Zwischen Racks voller Vor- und Endstufen, Synthesizern, Dopplern, Loopern und Halls setzt er sich hin. Birkenstocksandalen, Strickjacke, unprätentiös, die Ruhe selbst. Hier entsteht ein Klang, wie es ihn - und das kann man getrost so sagen - nirgendwo sonst gibt. Auf halbem Weg zwischen Planung und Zufall, Harmonie und Dissonanz. Gewissermaßen ein Mühlviertel-Blues.

Die Frage, wie Sinsheim klingt, kam vor einigen Jahren auf. Schramm, der ähnliche Arbeiten in seiner Herkunftsstadt Ludwigshafen initiiert hat, postierte Tonabnehmer auf dem Stiftsturm und im Elsenzsumpf, am Stadion, der Autobahn, im Büro des Oberbürgermeisters. Er nahm während des Gebäude-Rückbaus das "Requiem für eine Stadthalle" auf. Zurzeit entstehen "Sinsheimer Begegnungen", so der Arbeitstitel, bei denen Schramm Personen ins Mühlviertel-Studio einlädt. Und Privatkonzerte gibt, aus deren Grundstimmung Stoff für Soundcollagen entsteht.

Zwölf Monate, zwölf mehr oder minder bekannte Menschen mit Bezug zu Sinsheim, zwölf Tracks sollen es werden. Einen festen Ablauf der Treffen gibt es nicht. Man nimmt ein Glas Wein und unterhält sich, naturgemäß oft über Musik, das Geschehen in der Stadt, das Metier des jeweiligen Gegenübers. Auch Schramms Studio mit Technik vom Allerfeinsten sorgt in der Regel für Gesprächsstoff. "Das hat nichts Esoterisches", nimmt Schramm gleich vorweg.

Irgendwann beginnt Schramm zu spielen; das Gegenüber hört ihm über Kopfhörer zu. Die Arbeitsweise Schramms ist besonders: Tonspuren werden aufgenommen, mit Effekten verändert, gespeichert und erneut abgespielt, während Schramm dazu eine weitere Tonspur improvisiert und einspielt. So entstehen geplante Zufallsprodukte. Die Rolle des Gegenübers: zuhören, da sein, ein Feedback geben. Bislang sei bei den Treffen mit den verschiedensten Charakteren und Professionen "wirklich völlig unterschiedliche Musik entstanden".

Einer der Kandidaten, verrät Schramm, erzählte von seinem früheren Faible für "Goa"-Technosound und seiner heutigen Vorliebe für Heavy Metal der 70er- bis 90er-Jahre. Automatisch waren die drei Tracks, die bei dem knapp zweistündigen Treffen eingespielt wurden, von Elementen dieser Stile beeinflusst.

Schramms Zuhörer - noch stehen nicht alle fest - sind überaus unterschiedlich: Kunstschaffende und anderweitig Kreative, politisch Tätige, aus der schreibenden Zunft oder "Leute, die man einfach vom Sehen in der Stadt kennt". Unter ihnen sind Künstler Paul-Berno Zwosta, die ebenfalls künstlerisch tätigen Schwestern Nikky und Christine Wirth als einzige zu zweit, da man die beiden, so Schramm, "auch im Stadtbild als Duo wahrnimmt". Weitere Kandidaten sind möglicherweise Stadtrat Stefan Schubert und Kulturbeauftragte Petra Schüle.

Tatsächlich eine Möglichkeit, herauszufinden, wie Sinsheim klingt. Ein Erscheinungstermin der "Sinsheimer Begegnungen" steht noch nicht fest; möglicherweise jedoch im Vorfeld der Heimattage.