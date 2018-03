Von Christian Beck

Sinsheim. "Wie viele Leute arbeiten eigentlich mittlerweile auf dem Rathaus?" So oder ähnlich wird diese Frage auf Sinsheims Straßen immer wieder gestellt - das bestätigt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Und auch Michael Czink, SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, monierte in seiner Haushaltsrede, dass sich die Personalkosten im städtischen Haushalt in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hätten. Was ist dran an den Zahlen? Woher kommt der Personalzuwachs? Und wie sieht es in anderen Großen Kreisstädten in der Region aus? Die RNZ fragte nach.

Personalkosten verdoppelt? Die Zahlen, die Czink nannte, lassen aufhorchen: Rund 12,75 Millionen Euro wurden im Jahr 2007 ausgeben, im Haushalt 2018 stehen 24,3 Millionen Euro. "Der Vergleich hinkt", erklärt jedoch Hauptamtsleiter Marco Fulgner. Denn 2007 wurden drei Millionen Euro Personalkosten des Bauhofs noch bei den Stadtwerken abgerechnet. Außerdem kämen die üblichen Tariferhöhungen hinzu: Wenige Prozent mehr Lohn bedeute bei 672 Mitarbeitern ein deutliches Plus bei den Personalkosten. Rund 350.000 Euro komme so im Schnitt Jahr für Jahr hinzu.

Zusätzliche Aufgaben: In zehn Jahren stieg die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung von 599 auf 672. Laut Fulgner arbeiten nun zum einen deutlich mehr Angestellte in Teilzeit. Zum anderen seien aber auch Aufgaben hinzugekommen: Bereiche wie unter anderem Datenschutz, Hochwasserrisikomanagement, Schulsozialarbeit oder Arbeitssicherheit müssten nun personell betreut werden, weil es neu erlassene Gesetze so vorschreiben.

Was soll sich ändern? Einige Neueinstellungen sind laut OB Albrecht durchaus gewollt, um sich in gewissen Bereichen zu verstärken. So seinen beispielsweise vier Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst eingestellt worden, um das Thema Sicherheit und Falschparker anzugehen. In punkto Sauberkeit sorgen seit einigen Monaten zwei zusätzliche Straßenkehrer für Ordnung.

Wer zahlt? Laut Fulger ist es zum Beispiel günstiger, einen weiteren Architekten einzustellen, statt Aufträge zur Planung großer Baumaßnahmen an Ingenieurbüros zu vergeben. Außerdem werden manche Stellen vom Land stark gefördert, so zum Beispiel im Bereich Integrationsmanagement.

Wie sieht es wo anders aus? Sowohl in Bad Rappenau als auch in Eppingen sind weniger Mitarbeiter in der Stadtverwaltung beschäftigt - sowohl absolut, als auch im Verhältnis. Inklusive Stadtentwässerung sowie Energie- und Verkehrsbetriebe waren in Eppingen Ende Februar 351 Mitarbeiter tätig. In Bad Rappenau waren es 290, inklusive Bauhof, städtische Kindertagesstätten, Kläranlagen und vielem mehr. In Sinsheim sind es wie erwähnt 672. Wichtig ist auch der Vergleich der Personalkosten zu den Ausgaben: In Bad Rappenau wird 21,32 Prozent des Verwaltungshaushalts für Personal aufgewendet, in Eppingen sind es 26,09 Prozent, in Sinsheim circa 28 Prozent.

Lassen sich die Städte vergleichen? Bedingt. Ein Vergleich der drei Großen Kreisstädte bietet einen Anhaltspunkt. Einige Grundvoraussetzungen sind jedoch verschieden: Sinsheim verfügt beispielsweise über mehr Stadtteile als Bad Rappenau oder Eppingen. So entstehen zusätzliche Kosten für Mitarbeiter der Bürgerbüros, für Friedhofsgärtner oder für Sekretärinnen und Hausmeister an neun Grundschulen. Zudem fallen in Sinsheim weitere zusätzliche Aufgaben an, beispielsweise, weil sich ein Krankenhaus in der Stadt befindet: 1054 Kinder erblickten dort im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Und jede Geburt muss auf dem Rathaus beurkundet werden.

Wie soll es weitergehen? Sinsheim bewegt sich laut Fulgner seit Jahren bei den genannten 28 Prozent Personalkostenanteil des Verwaltungshaushalts. Dies solle so bleiben. Für die Zukunft sei es aber auch wichtig, junge und gute Mitarbeiter in die Verwaltung zu holen, der Altersdurchschnitt liege bei 47 Jahren. Dies sei jedoch nicht immer einfach, in manch anderen Berufszweigen sei der Verdienst deutlich höher. OB Albrecht will beim Personal so wenig wie möglich ausgeben: "Jeden Euro, den ich hier spare, kann ich an anderer Stelle investieren", erklärt er.