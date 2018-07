Von Angela Portner

Eppingen. Volksfeststimmung im Kraichgaustadion: Rund 400 Läufer haben am Samstag beim 17. Ottilienberg-Lauf Temperaturen von gefühlt 30 Grad Paroli geboten. Unter dem Motto "Flach kann Jeder!" ging es beim Fünf- und Zehn-Kilometerlauf sowie beim Halbmarathon rein in den kühlen, dafür aber steigungsreichen Hardwald. Erstmals stellte auch die ökumenische Flüchtlingshilfe mit 45 Sportlern eine starke Mannschaft bei den verschiedenen Disziplinen. Mit dabei auch Nordic Walking sowie Nachwuchsflitzer beim Kinder- und Bambini-Lauf.

Ottilienberglauf 2018 - die Fotogalerie



























































Die gaben auf der 50-Meter-Strecke alles, und beim Zieleinlauf zeigten sich nicht nur strahlende Gesichter, sondern auch so manche Träne als Antwort auf die große Anstrengung, die die kleinen Beinchen zu verkraften hatten. Mit erleichtertem "Uff" und "Huch" fielen sie danach in die Arme von Mamas und Papas, die ihre aus der Puste gekommenen Sprösslinge stolz in Empfang nahmen. Wie alle anderen Teilnehmer durften auch die Jüngsten als Anerkennung für ihre Leistung eine goldglänzende Medaille und ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.

Unter großem Jubel der vielen Zuschauer, die auf den sonnengeschützten Stadionrängen Platz genommen hatten, gingen danach die Läufer an den Start, die sich für den Zehn-Kilometer-Lauf oder den Halbmarathon angemeldet hatten. Unter ihnen war auch Claudia Keller aus Flehingen, die den Laufsport erst vor drei Monaten für sich entdeckt hat. Doch dabei sein ist bekanntlich alles, und lachend sagt sie vorab: "Ich weiß noch nicht, ob ich ankomme." Mut wird aber bekanntlich oft belohnt und nach etwa anderthalb Stunden übertrat sie erschöpft, aber überglücklich die Ziellinie.

Nur ein Viertel dieser Zeit brauchte der als Favorit gehandelte Pascal Schäfer aus Heilbronn für die gleiche Strecke. Er belegte damit den 1. Platz. Vier Minuten später lief Manuel Hekel ein, dicht gefolgt von Dainius Kuprys.

Rund 60 Helfer des Eppinger Turnvereins, der den Lauf veranstaltet, sorgten sich um das Wohl der Gäste, brutzelten Würstchen, schnippelten Äpfel und Bananen oder füllten an den Streckenposten die Flüssigkeitsspeicher der Läufer wieder auf. An diesem Nachmittag floss ausnahmsweise nicht Bier, sondern vor allem Wasser durch die durstigen Kehlen. Die Sonne knallte unbarmherzig vom Himmel, und war neben den Steigungen für die Teilnehmer wohl das größte Problem. "Die Strecke ist eine der schwierigsten hier in der Ecke", erklärte Holger Geiger und verwies auf die 250 Höhenmeter, die in Summe bewältigt werden mussten.

Die 40 Läufer des Halbmarathons absolvierten die Strecke über zehn Kilometer zwei Mal. Viele von ihnen nehmen regelmäßig an derartigen Wettkämpfen teil und schnüren zu Trainingszwecken mehrmals in der Woche ihre Laufschuhe. Stefan Müller empfiehlt, als Vorbereitung nicht nur flache, sondern vor allem Bergstrecken auszuwählen.

Simon Krüger, der mit einer Zeit von 1:26 in Eppingen bereits zum vierten Mal auf dem höchsten Siegertreppchen stehen durfte, hat sich seit Jahren dem Laufsport verschieben und trainiert derzeit für den "Ironman" in Maastricht. Da der Sulzfelder momentan in der Schweiz lebt, hatte er die weiteste Anreise der Teilnehmer, die sonst vorwiegend aus dem Rhein-Neckar-Kreis kommen. Altersmäßig sind sie bunt gemischt. "70 plus", grinst Herbert Großschopf auf die Frage nach seinen Lebensjahren und begründet die Leidenschaft für den Sport so: "Laufen macht den Kopf frei."