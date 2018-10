Seit einigen Monaten gilt in Teilen Steinsfurts Tempo 30. Am hohen Verkehrsaufkommen ändert die Geschwindigkeitsbegrenzung jedoch nichts. Foto: Günter Lang

Von Hans-Ingo Appenzeller

Sinsheim-Steinsfurt. Staus, Schadstoffbelastung, Autorennen - der Unmut über die Verkehrssituation auf der Steinsfurter Straße nimmt zu. Nicht nur die Anwohner der vielbefahrenen und etwas mehr als einen Kilometer langen Hauptachse durch den Ort melden sich kritisch zu Wort. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates deutlich, bei der die Einführung der 30er-Zone von Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer thematisiert wurde.

Warum wurde die 30er-Zone eingeführt? Die Grundlage hierfür bilden der Lärmaktionsplan des Landes und die flankierenden Lärmberechnungen in den verkehrsbelasteten Straßen der Großen Kreisstadt. Diese wurden, so Amtsleiter Schleifer, vor der Umsetzung im Gemeinderat besprochen. Manche Straßen oder Teilbereiche wurden danach aus Lärmschutz-, andere aus Verkehrssicherheitsgründen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung belegt. Die ermittelten Ergebnisse sorgten dafür, dass in Steinsfurt nicht die komplette Ortsdurchfahrt begrenzt wurde, sondern lediglich von der Verwaltungsstelle bis rund 100 Meter vor der Lochbergkuppe/Friedhof.

Keine befriedigenden Ergebnisse? Diese Meinung wird von Einwohnern sowie einer Mehrheit im Ortschaftsrat vertreten. Schleifer bezeichnete die Begrenzung als Ergebnis eines stetigen Prozesses, in dem viele Faktoren eine Rolle spielen. Basis dafür bilden die fortlaufenden Erfahrungen und Erhebungen. Zudem seien die Geschwindigkeitsüberwachungen mit Hilfe stationärer und mobiler Messgeräte verdoppelt worden.

Illegale Autorennen: In den Nachtstunden, so Augenzeugen, werden innerhalb des Ortes illegale Autorennen abgehalten. Nachdem zunächst "In der Au" gerast worden sei, komme es nun auch auf der mit unübersichtlichen Stellen gespickten Ortsdurchfahrt dazu. Eine beliebte Strecke beginnt etwa am Knotenpunkt beim Reißbrunnen/Gasthaus Krone, führt um den Kreisel beim Edeka-Markt und wieder zurück.

Hilft der neue Anhänger? Unter Einsatz eines weiterentwickelten Kontrollsystems in einem Anhänger verspricht sich Schleifer eine Verbesserung. Dieses Gerät werde in Zeiträumen von bis zu 24 Stunden Daten sammeln. Aus diesen würden dann Aufschlüsse für weitere Schritte zur Linderung der Lärmbelastung gezogen. Im November soll laut Schleifer die erste Messung vorgenommen werden. Damit soll auch dem Kampf gegen Autorennen oder lärmende Zweiräder, die Besucher der Sitzung anprangerten, gedient sein. Anwohner sagten dem Ordnungsamt ihre Unterstützung zu.

Verkehrsbelastung und Feinstaub mindern Lebensqualität und Immobilienwerte: Der bauliche Zustand einiger Häuser zwischen Elsenz und Lochberg ist aufgrund des vermehrten Verkehrs und der schwereren Lkw marode und dringend sanierungsbedürftig. "Wenn ein Lkw über einen Kanaldeckel fährt, lässt es in unserer Wohnung regelrechte Schläge", beklagte sich ein Anwohner. Ein anderer Bewohner sieht den vermehrten Schwerlastverkehr mit als Grund für die zunehmenden Schäden an manchen Gebäuden entlang der Steinsfurter Straße. Es sei nicht verwunderlich, dass viele Wohnungen und Häuser leer stünden.

Bewohner beklagen, es werde immer schwieriger, mit dem Auto aus der eigenen Hofeinfahrt auf die Straße zu gelangen, vor allem bei Stau. Manche Mütter sehen ihre Kinder aufgrund der vielen Fahrzeuge gefährdet und fahren diese deshalb mit dem Auto zum Kindergarten oder zur Schule. Die Feinstaubbelastung empfinden die Steinsfurter als ebenso hohes Gesundheitsrisiko wie die Lärmbelastung. Ein Bewohner erklärte, sich ein Messgerät zugelegt zu haben.

Gibt es Abhilfe? Die Stadt bemüht sich, bestätigen Baudezernent Tobias Schutz und Schleifer. Eine schnelle Hilfe sei zumindest in punkto Geschwindigkeitsbegrenzung und Reduzierung der Lärmbelästigung in Sicht - jedoch erst nach Abschluss der Autobahnausbauarbeiten kann der zweite Sanierungsschritt der Steinsfurter Straße folgen.