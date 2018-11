Die Bauarbeiten der Stadtwerke Sinsheim sorgten gestern auf der Hoffenheimer Ortsdurchfahrt für Verkehrsbehinderungen. Dieses Mal lag es am Asphalt. Foto: Armin Guzy

Sinsheim-Hoffenheim. (cbe) Warum wird nun an der gleichen Stelle noch einmal die Straße aufgerissen? Diese Frage dürften sich am Donnerstag viele Autofahrer gestellt haben, die durch die Hoffenheimer Ortsdurchfahrt fuhren. Und das oft nur langsam - schließlich sorgten die Bauarbeiten für starke Verkehrsbehinderungen.

"Das Rohr ist nicht schon wieder kaputt", erklärte Martin Siegl von den Stadtwerken Sinsheim auf RNZ-Nachfrage. Anfang Dezember hatte der Rohrbruch einer Trinkwasserleitung dafür gesorgt, dass auf beiden Seiten die Straße gesperrt und aufgebaggert werden musste. Zuerst auf der Fahrspur in Richtung Zuzenhausen. Hier mussten die Arbeiter das Loch allerdings unverrichteter Dinge wieder verfüllen, weil sich die undichte Stelle doch auf der anderen Straßenseite befunden hatte.

Verantwortlich für die erneuten Bauarbeiten an eben jener Stelle ist der Straßenbelag: Im Dezember sei es recht kalt gewesen, und bei Kälte lasse sich Asphalt nicht gut verarbeiten, erklärt Siegl. Normalerweise werde bei Rohrbrüchen deshalb die Grube mit Schotter verfüllt, die Asphaltschicht werde erst bei wärmeren Temperaturen eingebracht. Doch auf der stark befahrenen Ortsdurchfahrt in Hoffenheim habe man so lange nicht warten können. Der Asphalt wurde sofort nach dem Verfüllen der Grube eingebracht, bildete aufgrund der Kälte aber einen Buckel, der nun beim Darüberfahren gestört habe, erklärt Siegl.

Ab heute soll ein neuer, glatter Straßenbelag nun für eine angenehme Fahrt sorgen. Gestern Nachmittag ging Siegl davon aus, dass die Bauarbeiten innerhalb eines Tages abgeschlossen sein werden. Die Mehrkosten fürs erneute Aufreißen und Asphaltieren schätzt Siegl auf etwa 1500 Euro.