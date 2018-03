Bad Rappenau-Obergimpern. (guz) "In Sulzfeld und Eppingen schneit’s wie Sau", dröhnt die Durchsage aus dem Lautsprecher, und ein klein wenig Schadenfreude ist am Rosenmontag beim Klatschen vieler hundert Hände dann wohl auch dabei. Denn über Obergimpern lässt eine unverhüllte Sonne die bunten Farben der Kostüme gleich noch mal so gut zur Geltung kommen. Außerdem macht das Warten auf den Umzugstross bei zartem Wärmekribbeln auf der geschminkten Nase einfach auch mehr Spaß als im Schneegestöber.

"Das Wetter ist toll", meint auch der Präsident des OCV "D’Brüggehossler", Olaf Werner, "punkt Zwölf kam die Sonne raus." So freigebig wie das Gestirn zeigten sich dann auch die fast 60 Vereine und Gruppen, die sich kurz darauf in der Talstraße in Bewegung setzen. Binnen einer halben Stunde sind die Beutel von Sina und ihrer Schwester Tabea gut gefüllt mit Popcorntüten, Kaugummi, Bonbons, kleinen Schreibblöcken, Plüschtiere und sonstigen Gimmicks, die die Narrengruppen unters Volk werfen.

Rosenmontag in Obergimpern 2018 - die Fotogalerie

























































































Vornweg Peitschenknaller und die Kuhglockenschwinger "Trychlerfrundä" aus dem schweizerischen Arosa, knapp dahinter die Fanfarengilde Bad Rappenau. Weil die Musiker die Hände voll haben, bleiben die Tüten der Geschwister zunächst noch leer. Aber schon naht der Umzugswagen der Hausherren. Und "D’Brüggehossler" geizen ebenso wenig mit Gaben wie das Gundelsheimer Prinzenpaar, die SG Bad Wimpfen und die Carneval-Gesellschaft Kirchardt.

Dazwischen viele Fußgruppen, Musik, Gardetanz, große Bienen und kleine Schneeflocken, "Panzerknacker" aus Bad Wimpfen, die den Blauen Turm retten wollen, und jede Menge Wildwest. "Wild, wild Gimpern - d’Brüggehossler erobern den Wilden Westen", haben die Obergimperner Karnevalisten das Motto für die Kampagne 2018 ausgegeben, und viele Gruppen setzen es beim Umzug kreativ um.

Futter für die Ohren gibt’s ebenfalls reichlich, unter anderem von den rot-schwarzen "Morschbachdeifeln" aus Bad Wimpfen, die ein ums andere Mal zur Höchstform auflaufen, ihre Guggeninstrumente im rasenden und mitreißenden Rhythmus bearbeiten. Gerade ist "Alles nur geklaut" zu hören. "Nee, gesammelt und mit eigenen Händen aufgefangen", mögen sich Sina und Tabea da vielleicht denken.

Allesamt defilieren die Gruppen in der Hauptstraße am Podium von "Brüggehossler"-Präsident Werner vorbei, der hier gemeinsam mit Ehrenpräsidenten Gerd Gritter und Ehrensitzungspräsidenten Erix Remmele die Umzugsteilnehmer begrüßte und vorstellte. Und Werner hatte sich dann doch zu früh gefreut: Das Ende des Trosses ist noch nicht in Sicht, da setzt nach gut einer Stunde Schneegriesel ein und begleitet die letzten vier Gruppen. Entsprechend eilig löst sich der Pulk der Zuschauer dann auf. Alle zieht’s nach Hause - Sina und Tabea inzwischen mit drei Beuteln - oder in die Halle, wo das vorwiegend junge Publikum anschließend "Remmidemmi" macht.

Nur nicht die "Toten" des SC Siegelsbach. Die Gruppe hat sich in einem Hof versammelt und singt leidenschaftlich und durchaus wohltönend "Last Christmas" - weil’s schneit, wird erklärt. Nach Obergimpern kommt die SC-Truppe schon seit 22 Jahren, inzwischen in zweiter Generation. Es sei einfach schön, hier mit Freunden zu feiern, sagt einer, und Katharina Gramling ergänzt: "Wir sind wie eine Familie." Und dann setzt sich die Gruppe doch Richtung Halle in Bewegung - zur ganz großen Familienfeier.