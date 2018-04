Großes Interesse an der bevorstehenden OB-Wahl: Die Bestuhlung in der Mühltalhalle reichte kaum aus. Bürger konnten an die Kandidaten auch Fragen stellen. Foto: Endres

Bad Rappenau. (end) Nimmt man den Applaus auf die Redebeiträge der beiden Kandidaten als Stimmungsbarometer, dann wird die Oberbürgermeisterwahl am 5. November in der Kur- und Bäderstadt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn Gordan Pendelic und Sebastian Frei präsentierten sich am Mittwochabend in der Mühltalhalle äußerst souverän und kompetent, Spitzen gegen den jeweiligen Mitbewerber blieben aus und zum Schluss gab es sogar noch einen versöhnlichen Händedruck. Auch bislang gab es - zumindest in der Öffentlichkeit - einen fairen und sachlichen Wahlkampf um die Nachfolge von Hans Heribert Blättgen. Bei zwei Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus gilt es ebenso als sicher, dass der neue OB im ersten Wahlgang feststeht: es genügen 50 Prozent plus eine Stimme.

Wahlberechtigt zur Oberbürgermeisterwahl am 5. November sind in der Großen Kreisstadt 17.227 Bürger. Premiere bei der Wahl: Erstmals dürfen nach dem neuen Kommunalwahlrecht bereits Jugendliche ab 16 Jahren an die Wahlurne gehen, ebenso in Bad Rappenau gemeldete EU-Bürger. Laut Roland Deutschmann, Leiter des städtischen Ordnungsamts, stößt die OB-Wahl in der Gesamtstadt auf reges Interesse. Bislang sind nach seinen Angaben über 1000 Briefwahlunterlagen angefordert worden. (end)

Die Sitzplatzkapazität der Mühltalhalle mit 800 Stühlen war bei dem offiziellen Schaulaufen der beiden Kandidaten fast ausgeschöpft, als Reserve stand noch die Tribüne zur Verfügung. Die Marschrichtung des Abends gab Oberbürgermeister Hans Heribert Blätt-gen als Versammlungsleiter vor: Ihm blieb jedoch dank des sachlichen Verlaufs die Funktion als stiller Beobachter vorbehalten, die Fragerunde nach der Vorstellung der beiden Kandidaten war geprägt von kommunalpolitischen Themen.

Als parteiunabhängiger Kandidat sieht der 46-jährige IT-Fachmann Gordan Pendelic viele Aufgaben- und Themenfelder, die er als Oberbürgermeister in Angriff nehmen will: Ausbau der Kleinkindbetreuung und Stärkung des Schulstandorts mit einem Gymnasium hat er sich unter anderem auf die Fahne geschrieben, wobei er gleichzeitig viel ungenutztes Potenzial in der Kurstadt sah. "Einfach tun statt zu reden", war das Credo des Familienvaters, wobei der 46-Jährige neue Wege beschreiten will: Unter anderem sei die Belebung der Innenstadt eine Herzensangelegenheit, ebenso die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und des Sicherheitsgefühls.

In beiden Fällen aber wolle er Denkanstöße geben und seine Kontakte nutzen, um eine Verbesserung zu erreichen. Als essenziell für die weitere Entwicklung der Stadt sieht der Familienvater die Themen Kur, Gewerbeflächen, Wohnraum und Arbeitsplätze, die Stadtteile müssten ebenso mehr an die Kernstadt angebunden werden, damit sie von der positiven Entwicklung profitierten. "Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern - und die anderen Windmühlen" - so sieht der leitende Angestellte beim französischen IT-Dienstleister Atos seine Herausforderung, in Bad Rappenau ertragreiche "Windmühlen" zu bauen.

Mit seiner umfassenden Ausbildung zum Juristen sieht sich der ebenfalls aus Bad Rappenau stammende Kandidat Sebastian Frei (36) für die Herausforderungen als künftiger Oberbürgermeister gewachsen. Frei wird von der CDU und SPD bei seiner Kandidatur unterstützt, sieht sich dennoch als unabhängiger Kandidat um den Posten als Verwaltungschef. Der 36-Jährige sieht ebenso Handlungsbedarf bei der wohnortnahen Kinderbetreuung. Kindergarten und Grundschule müssten in Reichweite auch in den Stadtteilen vorhanden sein. Angesichts des Vandalismusproblems will Sebastian Frei den städtischen Vollzugsdienst auch nachts auf Streife schicken und die Infrastruktur in den Stadtteilen stärken. Ein besonderes Augenmerk gilt für ihn dem Ehrenamt, "wir müssen dieses Kapital nach besten Kräften zum Wohle der Gesamtstadt unterstützen und stärken", meinte er. Als Vorhaben von herausragender Bedeutung sieht Sebastian Frei auch die Beseitigung des Bahnübergangs beim Schloss, "der gesamte Verkehr leidet unter den Schließzeiten".

Die anschließende mehr als einstündige Fragerunde befasste sich unter anderem mit der Zukunft der Synagoge in Heinsheim, der Förderung des Ehrenamts, der Bauplatzvergabe im Gewann "Kandel", Bürgerbus für die Stadtteile und der Innenstadtentwicklung.