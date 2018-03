Sinsheim. (tk) Grünen Kohl, "damit das Geld nicht ausgeht": Ein Stück Volksglauben, den Rudi Sitzler auf dem Sinsheimer Wochenmarkt noch spürt. Vor allem aber in seinem Dührener Geschäft, "wo noch mehr Alte einkaufen". Rudi Sitzlers Großmutter - sie stammte aus "Badisch Sibirien", dem Landstrich zwischen Odenwald und Unterland - kochte ihr eingemachtes Sauerkraut am Neujahrsmorgen zusammen mit einigen Stücken Wirsing. "Weißes Kraut allein", sagt Sitzler, "funktioniert nicht."

Nicht so ganz funktioniert hat’s dann wohl auch mit dem Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel: An den Samstagen vor Weihnachten aber auch am letzten Samstag im alten Jahr waren die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße, die Rosengasse und das Kirchplatzviertel auffallend weniger bevölkert. Und auch an den besucherstärkeren Wochentagen ab Donnerstag wirkte die Bahnhofstraße leerer als sonst.

Fragt man einzelne Händler, ist das Fazit sehr durchwachsen: "Deutlich weniger Umsatz als im Vorjahr", sagt etwa Klaus Burkhard vom Fotohaus Burkhard. Nach dem einzigen langen Samstag am Weihnachtsmarktwochenende, "der sehr gut lief", seien Kunden ausgeblieben. Der Onlinehandel, wird unisono gemutmaßt, habe sich im Jahr 2017 noch einmal deutlich stärker bemerkbar gemacht, mit Rabattschlachten wie "Black Friday" und "Cyber Monday". Auch am Glühweinstand vor dem "Quint’s" fiel die Leere im Quartier auf, dennoch sieht es Peter Erdelyvari eher gelassen: Das Wetter in der Vorweihnachtszeit mit Regen und Nasskälte sei "kein Einkaufswetter gewesen".

Nicht so beim traditionellen "Glühweinleertrinken" am Vorweihnachtstag: Das Fest mit Liveact "Gonzo" entwickelt sich zusehends zur Megafete. Einige Tausende fluteten bei der zehnten Auflage ab dem frühen Abend bis spät in die Nacht die Bahnhofstraße.

Zurückhaltung beim Silvesterfeuerwerk. Auffallend in der stillen Zeit vor Silvester war, dass es nicht schon vorab knallte. Auch war Feuerwerk in den meisten Einkaufsmärkten noch kurz vor Ladenschluss reichlich vorhanden - es gab Jahre, da war es ausverkauft. Zum Jahreswechsel selbst wurden noch einmal deutlich weniger Raketen und Böller gezündet als im Vorjahr - und schon 2017 war von vielen Sinsheimern ein Rückgang beim Feuerwerk bemerkt worden.

Der Eindruck bestätigte sich am Neujahrsvormittag: An den üblichen Feierstätten, etwa dem Burgplatz, der westlichen Hauptstraße, der Volksbank-Kreuzung oder am Karlsplatz, waren deutlich weniger Hinterlassenschaften der Nacht zu finden. Auch macht sich der Trend zu Feuerwerksbatterien bemerkbar - sie hinterlassen weniger Papier- und Plastikmüll und sind schlicht und einfach schneller aufgeräumt. Kneipen und Wirtschaften im Kern der Innenstadt hatten traditionell ab spätestens 22 Uhr geschlossen; mit Ausnahme der Silvesterparty in Erdelyvaris "Quint’s".

Leichte atmosphärische Veränderungen, die manche im Sinsheimer Geschehen der vergangenen zwei Jahre bemerken, sind also nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt nicht, dass es nicht sehr wohl Menschen in dieser Stadt gibt, die es zum Jahreswechsel ordentlich krachen ließen.

Und zwar sprichwörtlich: Ein mit Leidenschaft zündelnder Sinsheimer, der sich "Icedole" nennt, schaffte es neulich sogar in die "Welt", wenn auch nur in einem Nebensatz. Eine Reportage über die "Kinder von Böllerbü" im Onlineauftritt der Zeitung gab Einblick in die Szene der Hobbyfeuerwerker, von denen "Icedole" einer ist. Bei dem Sinsheimer hatte sich Angst breitgemacht, dass es um Mitternacht regnen könnte. Also wurde von Raketen und Batterien auf Böllerketten umgesattelt: "Das wird ’ne Schweinerei".