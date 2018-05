In neuem Glanz erstrahlt das Freibad. Die Anlage aus dem Jahr 1962 wurde in sieben Jahren von Grund auf saniert. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Vom modernsten Freibad weit und breit hat mancher Gast gesprochen. Und das Staunen beim Tag der offenen Tür des Bads war ebenso groß, wie das Wetter ideal. Hunderte verschafften sich einen Eindruck von gleich zwei großen Sinsheimer Projekten der letzten Jahre: dem von Grund auf sanierten Bad mit seinem neuen, richtungsweisenden Vorplatz. Ein Überblick:

Ein bisschen Historie: Das Freibad wurde 1962 gebaut; Aufteilung und Struktur der Anlage sind heute nahezu unverändert. In den frühen 80er-Jahren gab es eine erste Sanierung: Die Betonbecken wurden mit blauer Folie ausgekleidet. Diese habe "bemerkenswert lange gehalten", sagt Stadtwerke-Chef Andreas Uhler und hätte "ihr prognostiziertes Ende um viele Jahre überschritten". 2011 entschied man sich - damals noch unter Oberbürgermeister Rolf Geinert - zur Sanierung im großen Stil, trotz zahlreicher Schließungsgerüchte. "Ein weiser Entschluss und ein Bekenntnis zum Erhalt des Bads", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht in Richtung seiner Amtsvorgänger.

Was hat sich verändert? Wie bei der Stadthalle geplant, ist auch bei der Freibad-Sanierung in sechs Bauabschnitten ein "Quasi-Neubau" entstanden. Seit Beginn der Arbeiten im Jahr 2011 wurde an so gut wie allem Hand angelegt. Der Reihe nach wurden die beiden Großbecken mit Edelstahl ausgekleidet, neue Stahlrutschen installiert, Sprunganlagen neu gebaut. Es entstand ein neues Kinderbecken mit Spielplatz, die überregional beliebt sind. Die Gebäude wurden kernsaniert, ihre Substanz stammt aus den 60er-Jahren, die Dusch- und Sanitäranlagen erneuert und teilweise verlegt.

Herzstück ist der Neubau der Eingänge mit Vorplatz; jener ist ein gesondertes Projekt, das nur mit Hilfe des Sanierungsgebiets "Wiesental/Innenstadt-Ost" und daher relativ kurzfristig geplant und realisiert werden konnte. Die Veränderungen gehen bis ins Detail: Die Zäune am Kinderspielplatz hat ein Designbüro mit verträumten Comics verschönert. Andreas Uhler nennt sie liebevoll "unsere Wand".

Der neue Eingangsbereich: Hier sind die Veränderungen am augenfälligsten: Das Bistro heißt nun "H2O" und bewirtet auch auf dem neuen Freibad-Vorplatz, der in Richtung Innenstadt blickt. Ähnlich soll bald der Stadthallen-Vorplatz konzipiert werden. Stadtkämmerer Marco Fulgner, privat mit Familie als Badegast vor Ort, nannte den optischen Eindruck "High End". Die Architekten von "Oszter, Oszter, Raupach" gingen hierzu in die Vollen, lassen Gäs-te auf Designermöbeln aus dem Haus "Kartell" Platz nehmen. Ein drehbarer Kamin mit offenem Feuer wärmt bei Bedarf und dient als Blickfang.

In Service und Küche das altbekannte Team um Frank und Simone von Ollenhausen, zwei Bad Rappenauer. Neben Pommes und Bratwurst, Limo, Süßigkeiten und Eistee stehen jetzt auch Pasta - mit Spargel, Feige, Aubergine oder Rindfleisch - oder Flammkuchen auf der Karte; es gibt Prosecco, selbst gemachte Eistees, süddeutsche Weine, "bald auch Champagner (von Moët & Chandon) und eine Gin-Ecke", sagt Frank von Ollenhausen. Dem Rathaus, sagt Baudezernent Tobias Schutz, sei es wichtig gewesen, gleichermaßen Familien wie auch anspruchsvolle touristische Gäste des benachbarten Wohnmobil-Stellplatzes anzusprechen. Technisch ähnelt das Küchenkonzept dem auf der Burg Steinsberg.

Was hat’s gekostet? Zum kleinen kommunalen Einmaleins gehört, dass Freibäder immer Zuschussbetriebe sind: Deshalb hört es nach 5,5 Millionen Euro Gesamtbaukosten, 180.000 Euro aus dem Ausgleichsstock und rund 800.000 Euro Städtebauförderung im Zuge des Sanierungsprogramms nicht auf. Den Betriebskostenzuschuss für die laufende Saison schätzt Stadtwerke-Chef Uhler auf rund 800.000 Euro. Einen jährlichen Betrag in Höhe von 250.000 Euro schießt auch die Badewelt im Rahmen einer Kooperation zu.

Zusammenarbeit mit der DLRG: Die Ehrenamtlichen und vor allem der Nachwuchs der Deutschen Lebensrettungs-Gemeinschaft werden künftig noch stärker ans Freibad angebunden. Die Räumlichkeiten des alten Kiosks richtet die Ortsgruppe bald her, nutzt sie als Vereinsheim. In den höchsten Tönen lobte OB Albrecht die Zusammenarbeit; man profitiere in Sachen Sicherheit, Bäderaufsicht und bei Veranstaltungen gegenseitig von einander. Gestern zeigte die DLRG-Jugend den Badegästen diverse Tricks und Kniffe zum Thema Rettung.