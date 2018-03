Bad Rappenau. (guz) Manche vermissen ihn schmerzlich, den Rappenau-Song. Nicht, dass man gerne in der Telefonwarteschleife einer Verwaltung hängt, aber wenn schon, dann versüßen ein paar angenehme Takte Musik die Sekunden, die sich auch mal zu Minuten summieren können. Bislang stammten diese Takte von den Hard-Rockern der Bad Rappenauer Band "Kyzon", die sich heute "Stage Doctors" nennen und deren Lied "Der Himmel ist blau über Bad Rappenau" jahrelang in die Telefonanlage eingespeist wurde.

Ein balladeskes Markenzeichen mit Lokalkolorit, entstanden 2001 als Lied für die Heimattage, Sieger in einem eigens ausgeschriebenen Wettbewerb und damals sogar im SWR gezeigt, als Dutzende Kinder die Band begleiteten und Luftballons in den Stadtfarben in den seinerzeit tatsächlich blauen Himmel über Bad Rappenau entschweben ließen. "Schritt für Schritt in eine neue Zeit", hatte "Kyzon"-Gitarrist Tilmann Holzwarth eine der Liedzeilen getextet.

Inzwischen ist sie da, die neue Zeit, zumindest, was die Telefonanlagenwarteschleifenbeschallung betrifft: Die Verwaltung hatte noch in den letzten Amtswochen von OB Hans Heribert Blättgen eine neue Anlage installieren lassen - und auch ein neues Lied eingepflegt: "Für Elise".

Das eingängige a-Moll-Klimper-Stück von "Ludwig van" ist natürlich bei Auswärtigen ungleich populärer als der Rappenau-Song. Aber eben auch beliebiger und glänzt nicht unbedingt mit Ortsbezug. Zumindest ist nicht überliefert, dass Beethoven jemals einen Fuß in die Kurstadt gesetzt hätte.

Birgit Böhm vom Kulturamt hat die Heimattage damals federführend organisiert und die Hoffnung auf eine Wiedereinführung des Liedes noch nicht aufgegeben. "Fast eine Revolution" habe es nach der Entscheidung für "Für Elise" und gegen das lokal produzierte Stück gegeben, verrät sie. Manche seien total gegen den Wechsel und unglücklich, andere wiederum fanden den Rappenau-Song schon immer zu laut und sind froh, dass er weg ist. Sie selbst möge "Elise" zwar grundsätzlich schon, "aber ich finde, es fehlt einfach die Identifikation mit der Stadt."