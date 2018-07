Sinsheim/Mosbach. (rnz) Eine Busverbindung zwischen Sinsheim und Mosbach-Neckarelz soll ab Januar verkehren. Nun teilte das Landratsamt auch die Taktung mit: Einmal pro Stunde soll der Bus an Werktagen zwischen 5 und 24 Uhr fahren. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen kann das Angebot geringfügig abweichen, hieß es am Dienstag.

Die neue Regiobuslinie wird vom Sinsheimer Bahnhof über Waibstadt, Neckarbischofsheim, Helmstadt, Aglasterhausen und Obrigheim zum Bahnhof Neckarelz fahren. Dies hat der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Da bei dieser Regiobuslinie auch der Neckar-Odenwald-Kreis betroffen ist, konnte das Projekt nur mit dessen Unterstützung umgesetzt werden.

Als "weiteren Meilenstein" bezeichnet Landrat Stefan Dallinger den Beschluss. Er freue sich sehr, dass diese Regiobuslinie gemeinsam mit dem Nachbarlandkreis eingerichtet werden konnte. Die Linie werde bei der kreisübergreifenden Mobilität gerade von Pendlern sowie Schülern eine gute Ergänzung zum bisherigen Angebot sein.

"Ich bin überzeugt, dass die Verbindung Mosbach - Sinsheim eine gute Alternative zum Individualverkehr darstellt, weil sie in einem regelmäßigen und dichten Takt fährt und viel Komfort bietet", findet Dallinger.

Die Regiobuslinie soll zunächst für fünf Jahre eingerichtet werden. Der Aufwanddeckungsfehlbetrag für diesen Zeitraum beträgt rund 1,2 Millionen Euro. Dieser wird durch den Rhein-Neckar-Kreis als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.