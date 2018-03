Der neue Feuerwehrstützpunkt "Süd" im Gewerbegebiet Buchäcker soll in einigen Monaten bezugsfertig sein. Bis dahin will die Stadt auch zwei Wirtschaftswege ausgebaut haben, auf denen die Feuerwehrleute im Einsatzfall schnell zu ihren Fahrzeugen kommen. Foto: Armin Guzy

Bad Rappenau. (guz) Wenns brennt oder ein eingeklemmtes Unfallopfer aus einem Blechknäuel befreit werden muss, zählt jede Minute. Auch bei der Anfahrt der Feuerwehrleute zum Gerätehaus. Beim neuen Feuerwehrstützpunkt "Süd" im Bonfelder Gewerbegebiet Buchäcker ist das durchaus ein Problem, denn Einsatzkräfte, die mit Privatautos - und folglich ohne Sondersignal - aus Fürfeld herbeieilen, stehen im ungünstigsten Fall an drei roten Ampeln, bevor sie die neue Feuerwache erreichen. Aus Bonfeld kommend, muss erst die Kreuzung vor dem Gewerbegebiet passiert werden, was, je nach Tageszeit, ebenfalls wertvolle Minuten kosten kann. Der Gemeinderat hat daher bei einer Enthaltung nun 400.000 Euro für den Bau zweier Alarmzufahrtswege freigegeben, mit denen das Problem beseitigt werden soll. Außerdem übernimmt die Stadt im Winter den Räumdienst auf beiden Strecken.

Da beide Alarmzufahrten bereits als Wirtschaftswege bestehen, müssen sie lediglich saniert und ausgebaut sowie an unübersichtlichen Stellen mit Ausweichbuchten versehen werden. Einsatzkräfte, die aus Richtung Bonfeld den derzeit noch im Bau befindlichen Feuerwehrstützpunkt anfahren werden, sollen auf dem "Treulosweg" ohne Hindernis ans Ziel kommen; für die Feuerwehrleute aus Fürfeld und Treschklingen wird der bestehende Wirtschaftsweg zwischen Feuerwache und Kreisstraße ausgebaut. In beiden Fällen müssten laut Verwaltung Teile der Wege ohnehin saniert werden. Eine noch kürzere Zufahrtsstrecke aus Bonfelder Richtung wäre möglich gewesen, war aber am Widerstand eines privaten Grundstücksbesitzers gescheitert.

"Ein stolzer Betrag für zwei Zufahrten, aber notwendig und schnell umzusetzen", sagte Klaus Hocher (CDU) und regte in der Sitzung an, eventuelle Lichter anzubringen, die bei Einsätzen blinken und Fußgänger und Traktorfahrer warnen. "Im Alarmierungsfall wird sehr schnell gefahren", begründete Hocher.

Freie-Wähler-Chef Bernd Hofmann warnte zudem davor, dass während Ernte- und Pflugzeiten die Wege verschmutzt sein könnten und dadurch zum Risiko für die Einsatzkräfte würden. Michael Jung (SPD) sieht ebenfalls ein Gefahrenpotenzial und befürchtet zudem, dass der Weg nach Fürfeld möglicherweise umsonst ausgebaut wird, weil das Gewerbegebiet ja in diese Richtung erweitert werden soll.

Robin Müller (GAL) erinnert daran, dass die ausgebauten Wege auch als Schleichwege genutzt werden könnten und daher ab und an auch kontrolliert werden sollten. Dass die Ausweichbuchten von Fernfahrern als Parkmöglichkeit missbraucht werden könnten, wenn sie bei der nahegelegenen Tankstelle oder auf den Seitenstreifen keinen Platz mehr finden, wurde nicht thematisiert.