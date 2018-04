Neidenstein. (bju) Nach einer vorangegangen Versammlung der Jagdgenossen hat jetzt der Gemeinderat die Verpachtung der Jagdbögen und die darin geknüpften Konditionen beschlossen. Baron von Venningen habe seinen 83 Hektar großen Eigenjagdbezirk "Von Venningscher Wald" in den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Neidenstein eingebracht, berichtete Bürgermeister Frank Gobernatz. Der Pachtvertrag über den Jagdbogen I mit einer Fläche von fast 250 Hektar wird mit Von Venningen abgeschlossen. Der Jagdbogen II mit einer Fläche von rund 316 Hektar wird von der bisherigen Pächtergemeinschaft Monika und Bernhard Grab sowie Thomas Leo und Bernhard Köplinger bejagt werden. Die Laufzeit wurde von neun auf sechs Jahre reduziert. "Bei hohen Wildschäden und bei dauerhafter Erschwerung der Jagd durch Auflagen wird eine entsprechende Möglichkeit zur Kündigung eingeräumt", so Gobernatz. Außerdem wurde in einem Jagdabrundungsvertrag mit Waibstadt eine Flächenangliederung vereinbart. Dabei überlässt Neidenstein der benachbarten Jagdgenossenschaft zwei Hektar im Gewann Kautschuf/Hintendrauß.

Angesichts der vorgesehenen Senkung der Pachtpreise sahen die Gemeinderäte Ludwig Kreß und Daniel Halter Diskussionsbedarf. Da Teile des Feldes wegen einer veränderten Nutzung nicht mehr ungestört bejagbar seien und weil das Wildschadenrisiko dort auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei, hatte man dies bei der Festlegung der einheitlichen Pachtpreise einen Abschlag vorgenommen, über die sich das Gremium zuvor schon geeinigt hatte. Pro Hektar Feld werden somit ein Euro fällig (vorher 2,50 Euro), und im Wald verlangt die Gemeinde pro Hektar neun Euro (zuvor 11,50 Euro). Kreß wünschte sich Zahlen zum Wildschadensersatz im vergangenen Jahr, die die Verwaltung aber nicht parat hatte. Auch bei den neuen Pachtverträgen fällt der Ersatz bei Wildschäden auf die Pächter. Dies sei vor allem angesichts der Zunahme des Schwarzwilds relevant, berichtete Gobernatz - deswegen auch die Vereinbarung, dass bei hohen Schäden ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird.

Die Jagdverpachtung wurde schließlich bei Enthaltung von Manfred Ziegler und Ablehnung durch die Gemeinderäte Kreß und Halter beschlossen.