Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die immer wieder auftretenden Starkregenfälle der letzten Wochen haben es an den Tag gebracht und die Ergebnisse des Gesamtentwässerungsplanes aus dem letzten Jahr bestätigt: Im Juli 2017 hatte Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt die hydraulische Netzberechnung vorgestellt und auch den Bereich des Epfenbacher Bergs als neuralgischen Punkt aufgezählt.

Dort gab es nun aufgrund der Regenereignisse einige Keller, in die Wasser gelaufen war. Schuster erläuterte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu dem Tagesordnungspunkt "Priorisierung der Straßensetzungen und Kanalsanierungen Eschelbronner Weg" seine Einschätzung der Situation bei Starkregenfällen, "die zugenommen hätten". Er erklärte nochmals die Überlastung der Kanäle bei derartigen Regenfällen und die Problematik der Rückstauebene. Gemeinderat Hans-Dieter Kretzler stellte die Frage nach möglichem Wurzeleinwuchs in den betroffenen Abwasserkanälen: "Ich kann mir das nicht vorstellen, aber man könnte eine neue Kanalbefahrung veranlassen."

Nach einer kurzen Diskussion einigte sich das Gremium darauf, dass man die hydraulische Problematik "angehen sollte". In welcher Form dies geschehen wird, werde die Verwaltung noch beraten.

Zuvor hatte Bürgermeister Frank Gobernatz einen Rückblick auf die bisherigen Pläne der Gemeinde nach der Kanalzustandsbewertung geworfen. "Die Kanalsanierungen hatten wir aufgrund der hohen Kosten in verschiedene Abschnitte aufgeteilt", so der Verwaltungschef. Waren im letzten Jahr Maßnahmen in der Ringstraße und der Mergelgrube abgeschlossen worden, so sollten in diesem Jahr weitere Sanierungen in der Garten- und Siedlerstraße und nochmals in der Mergelgrube stattfinden.

200.000 Euro seien im Haushalt für diese Bereiche, die vor allem von Hohlraumbildung belastet seien, bereitgestellt worden. Zusätzlich musste die Gemeinde aktuell auf verschiedene plötzlich auftretende Straßensetzungen reagieren. "Die Kosten für die Beseitigung mit Neueinbau eines Straßeneinlaufs und Anschlussleitung, die Beseitigung der Setzung in der Allee sowie die Beseitigung einer Setzung in der Eschelbronner Straße/Ringstraße belaufen sich auf rund 13.000 Euro."

Ausgeführt werde die Maßnahme von der Firma Braun aus Spechbach. Schon für die über die Vertragsfirma des Wasserzweckverbands beauftragte "Sofortmaßnahme" seien Kosten in Höhe von fast 4500 Euro entstanden. Ähnlich wie bei der Maßnahme zur Sanierung der Stützmauer (die RNZ berichtete) müssten die Marktverhältnisse und der fehlende Firmenwettbewerb aufgrund der Auslastung der Baufirmen berücksichtigt werden, wenn man an eine Ausschreibung denke.

"Aus diesem Grund und mit Blick auf die zeitliche Umsetzung in der begrenzten zweiten Jahreshälfte sollten wir eine Zurückstellung des zweiten Bauabschnitts in Erwägung ziehen", so Gobernatz im Gremium, das sich diesem Vorschlag und der Beauftragung der Firma Braun einstimmig anschloss. Im Herbst 2018 sollen dann die Kanalsanierungen öffentlich ausgeschrieben werden, die im Frühjahr 2019 bei Vorgabe eines flexibleren Bauzeitraums vorgenommen werden sollen.