Neidenstein. (bju) Gleich zwei Bauanträge wurden vom Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung durchgewunken. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Eschelbronner Straße 3, das unter anderem als ehemalige Bäckerei und Café Kress bekannt ist, wird bereits seit vielen Jahren nur noch als Wohngebäude genutzt. "Der aktuelle Eigentümer möchte nun daraus zwei Nutzungseinheiten machen. Dabei bleibt der Raum mit dem historischen Ofen im Erdgeschoss unverändert", erklärte Bürgermeister Frank Gobernatz den Baugenehmigungsantrag. Zusätzlich seien sechs Fahrradstellplätze und vier Autoparkplätze vorgesehen.

Sowohl die Verwaltung als auch das Gremium begrüßten das Bauvorhaben, das sich nach Einschätzung der Beteiligten auch in seiner Eigenart in die nähere Umgebung einfügt. In der Vergangenheit war das Gebäude auch immer wieder als möglicher neuer Standort für das Heimatmuseum vorgeschlagen worden. Der Verein für Kultur- und Heimatpflege entschied sich aber dagegen.

Auch zu einer geplanten Nutzungsänderung in der Bahnhofstraße 29 gab es keine Einwände. Dort soll ein Büroraum im Obergeschoss eingerichtet werden. Außerdem möchte der Eigentümer Vitrinen in der Garage aufstellen, die die Besichtigung von Mineralien ermöglichen. "Der jeweilige Nutzungsschwerpunkt des Gebäudes wird auch hier nicht verändert", meinte Bürgermeister Gobernatz. Gemeinderat Helmut Kimmel merkte in diesem Zusammenhang an, dass das Erscheinungsbild des vorgelagerten Gebäudes in der Bahnhofstraße 31 und dessen Einfahrt nicht dem Ortsbild gerecht werde. Das bekannte Sprichwort von den "Hempels und ihrem Sofa" wurden von Kimmel als Vergleich herangezogen, und er würde ein Gespräch der Verwaltung mit dem Eigentümer begrüßen. "Dies ist bereits in Planung", informierte Gobernatz das Gremium.