Neidenstein. (bju) Das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Der Gemeinderat erteilte einem Vorschlag der Verwaltung eine komplette Absage. Nur die Hand von Bürgermeister Frank Gobernatz ging bei der Abstimmung zugunsten des Standort einer neuen E-Bike-Ladestation in der Bergstraße 20 in die Höhe. Von den an diesem Abend auf der Gemeinderatssitzung anwesenden sieben Gremiumsmitgliedern stimmten sechs dagegen, Jörg Engelhardt enthielt sich.

Neben der bereits geplanten E-Bike-Ladestation am Bahnhof, die die Gemeinde gemeinsam mit den anderen Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands Waibstadt durch das Regionalentwicklungsprogramm "Leader" fördern lässt, wird bekanntlich durch eine zweckgebundene Spende der Volksbank-Stiftung eine weitere Ladestation erworben. Bürgermeister Gobernatz stellte eine Auswahl der möglichen Standorte mit den Vor- und Nachteilen der Installation mit Stromanschluss vor. Darunter auch die neu zu gestaltende Platzanlage im Altort in der Bergstraße. "Hier gab es bereits erste Ideen für ein Nutzungskonzept, bei dem eine Stellplatzanlage mit Stromanschluss installiert werden könnte", erläuterte Gobernatz. An dieser Stelle soll ein Festplatz etabliert werden. Das zuständige Ingenieurbüro könnte die Installation einer E-Bike-Ladestation im Rahmen der Planungen bei entsprechender Zustimmung im Gremium weiterverfolgen.

Gemeinderat Hans-Dieter Kretzler verwies auf die Beratung im Bauausschuss, in der das Rathaus als Standort für die Ladestation favorisiert worden war. "Die Verweildauer zum Aufladen der Akkus kann man hier unter anderem mit einem Gaststättenbesuch überbrücken. Außerdem kann der Altort auch von dieser Stelle besucht werden", sagte er. Gleichzeitig stellte er in Frage, ob überhaupt so viele Feste künftig unten im Altort stattfinden, die E-Bike fahrende Besucher anlocken. Auch das Gegenargument der Verwaltung, dass man dann im Bereich des Rathauses gezwungen sei, Pflastersteine zur Kabelverlegung erneut "herauszunehmen", ließ er nicht gelten. "Dann muss das nun mal so sein."

Unterstützung bekam Kretzler von Frank Kreß, der das Rathaus als zentralen Punkt im Ort sieht. Mathias Bommer positionierte sich für den Standort an der ehemaligen Volksbank, wo laut Gobernatz noch in diesem Jahr der neue Back-Shop eröffnet werden soll. Doch dieser Platz sei zu nah an der bereits fest eingeplanten E-Bike-Ladestation am Bahnhof, so die Meinung der anderen Ratskollegen.

Am Ende der Debatte wollte die Verwaltung dennoch einen Beschluss fassen und schlug als Alternative den vom Gremium und dem Bauausschuss favorisierten Stellplatz beim Kellerzugang des Rathauses vor. Mit zwei Gegenstimmen von Frank Gobernatz und Gemeinderat Bommer wurde dem Vorschlag endgültig zugestimmt.