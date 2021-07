Neckarsulm. (RNZ) Die Franz-Binder-Verbundschule in Neckarsulm, die im September 2020 übergangsweise in einem Trakt des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Betrieb gegangen ist, bezieht voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 ein neues, 46,6 Millionen Euro teures Schulgebäude. Ein Angebot mit dieser Summe haben die Peter Groß Hoch- und Generalbau GmbH & Co.KG, Stuttgart im Team mit der a+r Architekten GmbH, Stuttgart/Tübingen, vorgelegt und nun vom Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss den Auftrag für den Schulneubau am früheren Standort des alten Hallenbades in der Pichterichstraße erhalten.

Diese Bietergemeinschaft hatte das von der Stadt europaweit ausgelobte, mehrstufige Vergabeverfahren "Planen & Bauen" mit vorgeschaltetem europaweitem Teilnahmewettbewerb für sich entschieden. Der Auftrag umfasst die Planung und den Bau der Schulgebäude und einer angeschlossenen Sporthalle. Zuvor hatte sich die Bewertungskommission sehr eindeutig für die Bietergemeinschaft ausgesprochen.

"Mit dieser Schule setzt die Stadt Neckarsulm Maßstäbe im Schulbau", freute sich Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Zudem sei nun eines der wichtigsten und größten Bauprojekte in der jüngeren Stadtgeschichte jetzt auf der Zielgeraden. Wie mehrfach berichtet, vereint die Verbundschule als neue Sekundarschule die Schularten Gemeinschaftsschule, Werkrealschule und Realschule unter einem Dach. In dieser Kombination ist die Franz-Binder-Verbundschule nach dem Neckarsulmer Modell landesweit bislang einmalig.

Das neue Schulgebäude gliedert sich in drei Gebäudeteile: das dreigeschossige Mensa-Gebäude, das viergeschossige "Clustergebäude" und die zweigeschossige, dreiteilbare Sporthalle, die als Ersatz für die alte Sulmturnhalle neu gebaut wird. Die Mensa verfügt über eine Bühne und kann räumlich abgetrennt auch außerhalb des Schulbetriebs, zum Beispiel für Lesungen oder Kleinkunst, genutzt werden.

Das "Clustergebäude" ist das eigentliche Schulgebäude. Die Bezeichnung "Cluster" folgt dem pädagogischen Konzept, denn der Unterricht findet nicht mehr in herkömmlichen Klassenzimmern, sondern in offenen Lernzonen mit Werkstattcharakter statt.

Weil die neue Schulsporthalle auch Vereinen offenstehen soll, sind Zuschauerbereiche auf beiden Seiten des Spielfeldes vorgesehen. Die Sporthalle ist über zwei Ebenen direkt mit der Schule verbunden und stärkt so das von der Franz-Binder-Verbundschule gewählte Sportprofil. Die drei Gebäudeteile umschließen einen campusartigen Platz, der sich zur Sulm hin öffnet und als Pausenhof dient. Er kann auch als Außenbereich der Mensa oder Aufenthaltsbereich bei Sport- und Kulturveranstaltungen genutzt werden, oder auch als Grünes Forum und Werkhof. Die Fassade besteht aus einem massiven Gebäudesockel aus Sichtbeton. Die Geschosse darüber sind mit Holz verkleidet.

Die Energieversorgung soll nachhaltig sein: Der Eigenstrombedarf wird durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des "Clustergebäudes" gedeckt; die übrigen Dächer werden begrünt und so zu Retentionsflächen. Niederschlagswasser wird in einer Zisterne gesammelt, um damit den Außenbereich bewässern zu können. Die Lernzonen können im Sommer gekühlt werden, indem kaltes Wasser durch die Fußböden geleitet wird. Darüber hinaus erhalten die Unterrichtsräume eine jeweils separat steuer- und regelbare dezentrale Be- und Entlüftungsanlage. Durch die automatische, von der Raumluftqualität abhängige Steuerung wird die erwärmte Raumluft im Sommer in den Nachtstunden abgeführt und durch frische, kühlere Luft ersetzt. Dies schafft vor allem in den Sommermonaten ein angenehmeres Raumklima. Der Gesamtangebotspreis von 46,6 Millionen Euro sind auch sämtliche Außenanlagen und die nahezu komplette Innenausstattung mit Ausnahme der EDV-Technik enthalten.

Schulleiterin Antje David freut sich schon jetzt auf ihre neue Wirkungsstätte: "Das wird eine tolle Schule werden mit einem Veranstaltungssaal, der von der Bevölkerung genutzt werden kann. So positioniert sich die Franz-Binder-Verbundschule als kleines Forum in der Stadt."