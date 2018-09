Neckarbischofsheim/Eppingen. (kel) Wegen Betrugs und gemeinschaftlichen Wuchers hat sich am Donnerstag vor dem Heilbronner Amtsgericht eine 57-Jährige aus Neckarbischofsheim zusammen mit ihrem 33 Jahre alten Sohn zu verantworten.

Die Angeklagte soll ein gutgläubiges Ehepaar aus Eppingen, für das ihr die Betreuung übertragen war, bei einem Hauskauf übers Ohr gehauen haben. Die Neckarbischofsheimerin kaufte deren Haus und zahlte dafür lediglich 42.000 Euro - aber die Immobilie soll laut Staatsanwaltschaft und Gutachter mindestens das Dreifache wert gewesen sein.

Beim Hauskauf soll die Angeklagte die Erkrankung des über 80 Jahre alten und mittlerweile verstorbenen Ehemanns ausgenutzt haben: Der Mann litt an fortgeschrittenem Alzheimer und habe deshalb die Folgen des Rechtsgeschäfts nicht überblicken können, so der Vorwurf der Ermittlungsbehörde. Nach der Eigentumsüberschreibung zog der Sohn der Angeklagten mit seiner Familie in das Haus ein.

Das Strafgericht hat neun Zeugen zur Klärung des Falls geladen.