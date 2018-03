Ist Gewalt bereits in der Grundschule ein Problem? Im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung wollen sich die Bürgervertreter die Sorgen der Schule anhören. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Machtkämpfe, Mobbing oder Missbrauch, die die Psyche von Kindern und Jugendlichen schädigen, erfordern professionelle Hilfe. Geleistet wird diese von Schulsozialarbeitern, immer mehr Schulen profitieren vom gezielten Einsatz professioneller Unterstützung. Bei Grundschülern jedoch ist dieser Bedarf noch recht selten. In Neckarbischofsheim jedoch wurde nun der Ruf genau danach laut: Nach Schulsozialarbeit an der Grundschule. Soziale Hilfestellung jetzt also auch für Sechs- bis Zehnjährige? Im Gemeinderat scheiden sich da die Geister.

Karin Bender machte aus ihrer Ablehnung keinen Hehl: "Ich bin dagegen." Dies einerseits, um die angespannte Haushaltssituation nicht noch mehr zu belasten, zum anderen spielte sie Eltern und Lehrern den Ball zu.

Jana Dietrich jedoch war da anderer Ansicht: "Es gibt vielschichtige Probleme, die in der Grundschule schon behoben werden können durch solche Maßnahmen." Auch Peter Haffelder sprach sich dafür aus, sich die Sorgen der Eltern und Lehrer zumindest einmal anzuhören und nicht gleich abzuschmettern. Er verwies auf die Anforderung der Kinder, mit Mitschülern unterschiedlicher Kulturen zurechtzukommen.

Die Erfahrungen der Kommune mit Schulsozialarbeit sind noch relativ frisch. Im Adolf-Schmitthenner-Gymnasium wurde bereits eine halbe Stelle eingerichtet, die jetzt gerade mal im ersten Jahr läuft. Ideen wurden nun im Gemeinderatsrund ausgetauscht: So kam die Idee auf, möglicherweise diese halbe Stelle aufstocken, um auch die Grundschüler mit sozialpädagogischer Unterstützung zu versorgen. Ob das überhaupt erforderlich ist, soll zunächst geklärt werden. Im Gremium einigte man sich darauf, ein offenes Ohr zu haben für den Bedarf nach Hilfestellung in der Schule. Im Rahmen der nächsten Gemeinderatsitzung wolle man dies klären und einen Vertreter aus den Reihen der Grundschule einladen.