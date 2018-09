Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Das Spiel mit geschickt in Szene gesetzten, fluoreszierenden Farben funktionierte. Eine E-Gitarre, die aus einem "Objekt" herauswuchs: Den Weg zum Herzen der Neon-Kerwe, einer interaktiven und exponierten Installation, führte durch ein Labyrinth aus leuchtenden Dachlatten. Die Initiatoren hinter den im Schwarzlicht strahlenden Konstruktionen im Schlosspark stellten zufrieden fest, dass ihre Rechnung aufging. Kunst als verbindendes und generationenübergreifendes Element bereitet am Freitagabend schaurig-schöne Heimeligkeit.

Der Auflauf der Neon-Figuren war das kunstvolle Resultat eines ganzen Jahres, berichtete Klaus Proissl, künstlerischer Leiter eines 20-köpfigen Macher-Teams der Neon-Kerwe, in das Schüler wie Bewohner des ASB-Pflegeheims ihre Kreativität fließen lassen. "Das ganze Jahr über mache ich in den Einrichtungen Projekte, die zum September hin zusammenfließen." Die Wirkung der irisierenden "Projekte" kam auch bewegt zur Geltung mit der Stelzengruppe, die sich in den vergangenen vier Jahren gebildet hat. Sie sorgte mit ihrer "Performance im Park" für viele Ohs und Ahs.

Den sinkenden Temperaturen am Samstagabend trotzte "Midnight Rambler" mit heißen Covaner-Versionen.

Der Anspruch der Künstler: "Jedes Jahr was Neues zeigen", erklärte Klaus Proissl. Wie etwa die Live-Aktion der Kunstschule Kraichgau: Ines Reinhardt und Sven Büngener luden unter die Bühne ein, hinter die Leinwand zu blicken und zu erleben, wie mit Fantasie, Kunstfertigkeit und handwerklichem Können Bilder entstehen. Ein neues Projekt auch von Klaus Proissl: die Dachlatten-Installation als Gemeinschaftsobjekt zusammen mit Bürgern. Das Künstlerpaar Angela Kriegelstein und Michael Thomas gehört bereits zum "harten Kern" der Neon-Kerwe - genug Erfahrung also für ein "Best of" im Schlosskeller. Dietlinde Köpf mit einem leuchtenden Figurenpark, Dietmar Sauer und Sven Büngener mit "Ikarus", eine Ausstellung der Grundschule sowie des Gymnasiums: "Es wächst", stellte Bürgermeisterin Tanja Grether fest. Außergewöhnliches fürs Auge, aber auch fürs Ohr gab es auf der Bühne: DJ Darius, "Coco und Max", Zumbagruppe, Akrobatik vom Förderturnen des TV.

Auch die Besucherzahl wächst: Ein Zeichen, dass das Konzept der Künstler, die vormals etwas eingeschlafene Kerwe mit neuen Impulsen zu beleben, aufgeht. Nebenbei wird so die Tradition der Neonfeste fortgesetzt, die vor 25 Jahren als Musik- und Kunstfestivals im Kraichgau für Furore gesorgt hatten. Bereits in den 1950-er Jahren haben Künstler das Spiel mit der Fluoreszenz, die einen militärischen Hintergrund hat, aufgegriffen. "Da passiert ja was mit einem", meinte Klaus Proissl. Psychologische Impulse durch grell reflektierende Farbtöne? "Die Menschen bekommen dabei ein wohliges Gefühl, als wären sie einen Wattebausch gepackt worden." Und was sagt die Bürgermeisterin dazu? Klaus Proissl hat die Neon-Kerwe in den letzten sechs Jahren zu einem wunderbaren Erlebnis ausgebaut", zeigte sich die Stadtchefin begeistert.

Der Samstag war dem Programm der Kommune gewidmet. Die künstlerische Komponente der Kerwe war reduziert und sollte dabei nur Beiwerk sein. Dennoch: Der psychologische Effekt, von dem Proissl sprach, zog immer noch. "Kunst und Kultur", das Motto der Kerwe, das die Bürgermeisterin bei ihrer Ansprache betonte, setzte sich bis weit in die Nacht hinein fort: Rockmusik-Klassiker mit den "Midnight Rambler" und Fetziges auch von "The Prince Connection" - gekrönt von einem "Brillant-Musik-Feuerwerk".

Wohin das Auge auch blickte, sah es Ungewöhnliches, wie etwa die interaktive Gitarre im Zentrum des von Klaus Proissl geschaffenen Dachlatten-Labyrinths. Fotos: Christiane Barth

Christian Hochwarth, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Pro Neckarbischofsheim, verdeutlichte den "Wert" dieser Gesamtveranstaltung: Unbezahlbar die vielen Stunden, die Ehrenamtliche investieren. "Ein wahnsinniges Ding: Dafür könnte man ein riesengroßes Auto kaufen, wenn man das bezahlen müsste." Menschen, "die aus Überzeugung einfach machen", wie auch Ines Reinhardt und Esther Neudel, die Organisatorin des Kunsthandwerkermarktes (wir berichten noch), hob Hochwarth hervor.

Auch die Zeitreise des Heimatvereins im Schloss unter dem Titel "Neckarbischofsheim von oben, 50 Jahre wie im Flug", fesselte die Besucher: Die Sicht auf die Mühle zwischen Ober- und Untergimpern oder auf das Reiter-Gelände mit der einstigen Strumpffabrik 1968 und heute ließ die Besucher lange vor den großformatigen Fotos aus der Vogelperspektive verweilen. Der Verein für Heimatpflege hatte sich den Fundus eines gewerblichen Luftbildfotografen, der vor einem halben Jahrhundert den Ort abgelichtet hatte, gesichert. Michael Neudel am Steuerknüppel eines Motorsegler und Klaus Rohm am Druckpunkt einer hochauflösenden Kamera hatten anschließend den gleichen Blickwinkel wie damals gesucht - und gefunden. Der Damals-Heute-Vergleich lieferte erstaunliche Erkenntnisse über die vielen Veränderungen im Städtchen seit 1968.

Glück hatten die Kerwe-Macher - die Kommune, die Vereine "Pro Neckarbischofsheim", die neue Casinogesellschaft und die Tischtennisgemeinschaft sowie das Künstler-Team - dann auch noch mit dem Wetter, das der Open-Air-Veranstaltung gutes Geleit gab und auch am Sonntag der Band Cuvée sowie dem heimischen Musikverein eine strahlende Bühne bot.