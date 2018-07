So stellt sich der Planer die Bebauung im "Linsenkuchen" mit der Zufahrt von der Flinsbacher Straße und mit dem Biotop an der südlichen Grenze vor. Foto: Büro Pröll-Miltner

Neckarbischofsheim. (kel) Mit der Ausweisung des Neubaugebiets "Linsenkuchen" steht die Stadt vor einem planerischen Hindernislauf: Zielabweichungsverfahren, ökologische Restriktionen, Korrekturen des Flächennutzungsplans, Schallgutachten, eine problematische Niederschlagswasserbeseitigung - das sind Hürden, die auf dem Weg zum künftigen Wohnquartier am Stadtausgang Richtung Flinsbach noch zu überwinden sind. Und dann schlagen auch noch künftige Nachbarn aus dem Eichertstal Alarm, weil sie sich bei den Bauvorschriften gegenüber künftigen Bewohnern benachteiligt sehen. Dennoch: Die Stadt hält an den 40 bis 50 Bauplätzen am Südhang fest. Das sei "die einzige schnell realisierbare Möglichkeit" für ein Neubaugebiet, unterstrich Bürgermeisterin Tanja Grether. Andernorts seien die Hürden höher, sogar unüberwindbar.

Dass vier Stadträte bei der Abstimmung über den Planentwurf mit Nein votierten, veranschaulichte die Malaise: Der Linsenkuchen ist für etliche Stadträte nicht die erste Wahl, weil mit einigen Problemen behaftet. Hierüber referierte Stadtplaner Lars Petri vom Büro Pröll-Miltner aus Karlsruhe 40 Minuten lang und unter Vorlage von 83 Seiten Papier zum Thema. Bei der Anhörung hatte es von Behördenseiten zahlreiche Hinweise, Einwände und Anregungen gegeben, die der Planer bereits in seinen Entwurf eingearbeitet hatte: etwa die Erweiterung der ökologischen Schutzzone, in deren Hecke Vogelkundler drei Brutpaare der Gattung "Alauda arvensis" (Feldlerche) ausgemacht hatten und über der Anwohner auch noch Rotmilane hatten schweben sehen. Integriert ins Biotop wird ein Rückhaltebecken, und eine Mulde an der oberen Baugebietsgrenze soll den Zufluss von Regenwasser bremsen.

Das Biotop dient nach Einschätzung Petris auch als eine Art Schallschutzwand gegenüber der Kreisstraße nach Flinsbach. Messungen hatten ergeben, dass es dort am Anstieg bei rund 2000 Fahrzeugen am Tag recht laut werden kann, weshalb den künftigen Anwohnern Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden empfohlen wurden. Für eine weitere Beruhigung soll die Versetzung des Ortseingangschilds um knapp 100 Meter nach Osten sorgen, womit gleichzeitig der Tempo-50-Bereich vergrößert wird. Kein Problem sehen die Verantwortlichen in der Nähe des landwirtschaftlichen Gehöfts, ebenso wenig in der Nachbarschaft des Schützenhauses. Die Sportschützen hatten vorsorglich darauf hingewiesen, dass es von den Heidäckern herüber knallen könnte.

Der Stadtplaner beschrieb das Neubaugebiet als Fortsetzung des Wohnviertels Eichertstal, wo sich binnen vier Jahren etwa 200 Menschen ansiedelten. Als das Eichertstal erschlossen wurde, dachte allerdings keiner an eine mögliche Verlängerung der Wohnbebauung nach Osten. Dass die beiden Quartiere nicht miteinander verbunden sind, vielmehr jedes eine eigene Zufahrtsstraße haben wird, missfiel Stadtrat Erhard Rupprecht und war einer von mehreren Kritikpunkten in der Diskussion. So monierten Eichertstal-Bewohner, dass ihnen der Bau von Stützmauern versagt werde, während im angrenzenden Linsenkuchen die Hänge bewehrt werden dürften. Bürgermeisterin Tanja Grether sagte zu, mit den Anwohnern wegen einzelner Problempunkte im Gespräch zu bleiben.

Bauamtsleiter Jürgen Böhm geht davon aus, dass der Bebauungsplan bis zum Jahresende formal in trockenen Tüchern ist, sodass im Frühjahr 2019 mit der Erschließung begonnen werden könnte. Zu klären ist noch, wie eine eventuelle Umlegung und die Vermarktung der Grundstücke ablaufen. Momentan ist das beinahe fünf Hektar große Gelände noch in privater Hand.