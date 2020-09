Neckarbischofsheim. (bju) Die Rezeptur der aktuellen Idee ist einfach: Man nehme einen Gemeinderat, der als Künstler und Macher diverser Veranstaltungen die notwendige Kreativität und das Netzwerk besitzt, die örtliche Gastronomie, die als Veranstalter agiert und den Platz bietet, sowie eine Stadtverwaltung, die sich nicht nur mit dem Wort "Schirmherr" schmückt, sondern dieses auch inhaltlich füllt und unterstützt. All das gewürzt mit Mut, Optimismus und einem positiven Blick in die Zukunft – auch oder gerade in Zeiten von Corona.

So könnte man die Entstehungsgeschichte der Veranstaltung, die am Freitag, 25. September, 19.15 Uhr (Einlass 18 Uhr) stattfindet, in Kürze beschreiben. Auf dem Parkplatz vor dem Restaurant zum Schloss, am angrenzenden Schlosspark, treten dann das musikalische "Duo Lagerfeld" und die Feuerartisten von "artArtistica" auf. "Es ist sozusagen der Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe von Kunst und Kultur, bei der Rathaus, Vereine, engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie die Gastronomie Hand in Hand arbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch, um die Menschen wieder zusammenzubringen", freut sich Bürgermeister Thomas Seidelmann.

Mit Ideengeber Klaus Proissl sei er sofort auf einer Linie gewesen. "Corona gibt uns den Rahmen für diese Veranstaltungen vor, aber wir müssen die Initiative ergreifen", weiß Proissl, der sich über die Kooperation freut, zu der auch die kulturfördernden Vereine "Pro-Neckarbischofsheim" und der "Kulturverein Kasinogesellschaft 1895-2.0" ihren Beitrag leisten.

Im Ort spüre man vor dem Hintergrund weiterer geplanter Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten eine gewisse "Vorwärtsbewegung". Auch André Steiger, Eigentümer des "Restaurants zum Schloss", kann davon berichten. "Wir hatten kaum geöffnet, da mussten wir wieder schließen", erinnert er sich an den Lockdown im März. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten "läuft es richtig gut", berichtet er. "Mir ist wichtig, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Ich komme selbst aus einem Dorf, da ist das Miteinander mit den Bürgern und Vereinen wichtig." Deswegen habe er auch gleich bei der Idee von Proissl und der Zusammenarbeit mit der Stadt zugesagt. Der Platz sei vorhanden, das Restaurant werde Speis’ und Trank anbieten.

Man müsse jetzt ein Gefühl dafür entwickeln, was an Veranstaltungen möglich ist, meint Seidelmann, der die "Stadt als ein Teil des Ganzen" betrachten möchte. "In den Gesprächen haben wir festgestellt, dass es uns wichtig ist, dass wir das Potenzial unseres Ortes mehr nutzen wollen. Wir haben einiges zu bieten und möchten die Attraktivität unseres Neckarbischofsheims für Jung und Alt wieder bewusster machen", konkretisiert er.

Mit diversen Veranstaltungen soll in den nächsten Monaten bei den verschiedenen örtlichen Gastronomen die Reihe "Kunst und Kultur" fortgesetzt werden, verrät Proissl, der glaubt, dass sich diese, ähnlich wie die Neon-Kerwe oder das Altstadtfest, als festes Kulturprogramm etablieren könnte. "Wir sind gespannt und hoffen nun erst einmal auf eine gute Resonanz bei diesem Konzert und der Feuershow."

Das Heidelberger "Duo Lagerfeld" tritt mit Kontrabass und Gitarre auf und präsentiert in seinem Programm Jazzstandards in ihrer Ursprungsform: als Lieder – mit ins Deutsche übertragenen Texten, Klassiker der deutschsprachigen Popgeschichte und Eigenkompositionen. Feuerartistik gepaart mit Musik präsentiert die Feuertanz-Show von "artArtistica".

Corona-bedingt ist die Zuschauerzahl begrenzt. Eintrittskarten können vorab im "Restaurant zum Schloss" oder im Rathaus für zehn Euro gekauft oder mit Angabe des Namens, der Anschrift, Telefonnummer und Kartenanzahl unter E-Mail info@restaurant-zum-schloss.de bestellt werden.