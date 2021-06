Eine Stelle, an der es laut Thomas Seidelmann Handlungsbedarf gibt, ist das Gässchen in Richtung Schlosspark, die Verlängerung der Allee. Dort werden sich die Planer demnächst wohl umschauen. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Am Ende war wohl eine 6 ausschlaggebend dafür, dass die Stadt gleich bei ihrer ersten Bewerbung in das Projekt "Fußverkehrs-Check" aufgenommen worden ist. Neckarbischofsheim wurde als eine von 15 Kommunen in Baden-Württemberg ausgewählt, die an der Aktion des Verkehrsministeriums teilnehmen dürfen. Jetzt soll die Stadt noch in diesem Jahr einem ausführlichen Check unterzogen werden, bei dem mit einem Planungsbüro untersucht wird, was man für die Fußgänger besser machen könnte. Die Kosten dafür trägt das Land.

Bei der virtuellen Auftaktveranstaltung waren neben den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Dörfer auch Verkehrsminister Winfried Herrmann und Staatssekretärin Elke Zimmer dabei. Sie stellte dann auch Neckarbischofsheim vor: Was die Fachjury besonders motiviert habe, die Stadt auszuwählen, sei eine Einschätzung von Bürgermeister Thomas Seidelmann gewesen. Der hatte bei der Bewerbung angegeben, dass er der Stadt die Note 6 geben würde, wenn er bewerten müsse, wie es um die Fußgänger bestellt ist. "Hier muss sich was ändern", fand dann auch Zimmer. Die Bewerbung der Stadt sei besonders engagiert gewesen, man habe gemerkt, dass das Thema für den Bürgermeister "eine Herzensangelegenheit" sei. Jetzt hofft die Staatssekretärin, dass man nach dem Verkehrs-Check aus der 6 "möglichst schnell eine 3–4" machen könne – "als ersten Schritt".

Seidelmann präsentierte "seine" Stadt mit der bekannten Geschichte der drei Lügen, die für einen Lacher beim Verkehrsminister sorgte. Keine Lüge sei aber, dass man ein "ganz bedeutender Schulstandort" mit der Grundschule, dem Gymnasium und der Fachschule für Sozialwesen sowie den Kindergärten sei: Das sorge für rund 1700 Kinder und Jugendliche, die sich "täglich durchs Dorf bewegen". Das bringe auch "Nutzungskonflikte" mit sich, beispielsweise im Schlosspark. Dort ist Fahrradfahren nämlich eigentlich verboten, allerdings halte sich kaum jemand daran. Als Seidelmann anschließend mit der RNZ telefoniert,während er durch den Schlosspark läuft, fährt ihm fast "eine Mountainbikerin über die Schlappen", erzählt er. "Für Menschen ist kein Platz", hatte er zuvor während der Veranstaltung die Lage der Fußgänger in Neckarbischofsheim zusammengefasst.

Konkret gebe es aber auch zu wenig Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet; man habe jahrzehntelang den Autos Vorrang gewährt. "Ganz schlimm" sei es aber auch an der Bushaltestelle in Untergimpern, an der Mündung der "Allee" bei der Bäckerei oder beim Zebrastreifen in der Von-Hindenburg-Straße. Dort wurden in einer Woche unlängst rund 165.000 Fahrzeuge gezählt, allerdings war währenddessen auch zwei Mal die Autobahn gesperrt. Allgemein gebe es zu wenig Gehwegflächen in der Stadt, es würden aber zeitgleich immer mehr Parkplätze gefordert. Für Seidelmann ein "großes Problem", bei dessen Lösung er sich Hilfe von den Experten des Planungsbüros "Planersocietät" aus Dortmund erhofft. "Wir wollen mit Ihrer Hilfe was tun", sagte Seidelmann zu Planern und Ministerium.

In den nächsten Tagen sollen jetzt konkrete Termine für einen Auftakt und Abschlussworkshop, zwei Ortsbegehungen mit den Experten des Planungsbüros sowie eine Präsentation im Gemeinderat vereinbart werden. So sollen dann konkrete Verbesserungen für Fußgänger entstehen, also beispielsweise mehr Platz sowie "sichere und attraktive Fußwege".

"Die Stadt Neckarbischofsheim hat ein gutes Konzept vorgelegt. Ich bin optimistisch, dass dabei gute Ideen herauskommen, und freue mich, den Fußverkehrscheck auch vor Ort aktiv zu begleiten", teilte auch Landtagsabgeordneter Hermann Katzenstein (Grüne) mit. "Die anderen Kommunen in meinem Wahlkreis ermuntere ich, sich auch in Zukunft wieder zu bewerben." "Immer wieder habe ich mich vor Ort mit der Situation für Fußgänger auseinandergesetzt und weiß daher, wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung der Situation aus möglichst vielen Blickwinkeln ist," sagte sein Parlamentskollege Albrecht Schütte (CDU).

"Sie haben jetzt die Chance, mit Profis den Ort genauer anzuschauen", hatte Verkehrsminister Herrmann zum Schluss verkündet. Er hofft, dass auch die Bürger eingebunden werden, und verwies auf mögliche Förderprogramme, um die Veränderungen auch bezahlen zu können: "Sie müssen jetzt selbst was draus machen."

Seidelmann ist im Hinblick auf die erfolgreiche Bewerbung erstmal "froh, dass wir das hingekriegt haben". Und vielleicht wird er am Ende der Aktion der Stadt ja auch eine bessere Note als eine 6 geben können.