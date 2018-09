Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Jimmy hat sein Augenlicht verloren. Vor 16 Jahren. Heute sagt er: "Es ist mir aber auch viel geschenkt worden."

Ein toller Hund beispielsweise. Charly hieß sein erster Begleiter, der eigens für die Unterstützung von Blinden ausgebildet wurde. Es gab eine Zeit, da hätte er ihn für nichts in der Welt eingetauscht, nicht mal, wenn Jimmy dafür wieder hätte sehen können.

Als Charly nach zwei Schlaganfällen eingeschläfert werden musste, litt Jimmy wie ein Hund. Doch er überwand auch diesen Schicksalsschlag und hat nun einen neuen, treuen Freund: Bailey, ein fünfjähriger Golden Retriever.

"Früher war ich ruhelos", gesteht der 50-Jährige, der seit acht Jahren in Neckarbischofsheim wohnt, "heute lebe ich viel nachhaltiger." Freunde und seine erwachsenen Kinder haben ihm geholfen, aus dem Häuschen, das er sich gekauft hat, etwas zu machen.

Der gelernte Dreher hatte zwei Jobs, schob Nachtschicht und schlief wenig: "Ich war ständig auf der Flucht." Bis er vom Leben hart ausgebremst wurde: Jimmy war Beifahrer, als das Auto, in dem er saß, zwischen Eppingen und Richen bei einem riskanten Überholmanöver von der Fahrbahn abkam.

"Ich weiß von dem Unfall überhaupt nichts mehr. Ich lag drei Wochen lang im Koma, habe danach lange Zeit mit Depressionen verbracht und meinen Weg erst finden müssen", berichtet er heute.

Geholfen hat ihm dabei ein Mobilitätstrainer. Die Kompensation über das Gehör funktioniert nicht durch einen besonders ausgefeilten Sinn, sondern über erhöhte Achtsamkeit: "Ich verwerte Informationen besser als andere." Um sich im Straßenverkehr zurecht zu finden, bemüht Jimmy die Landkarten, die er im Kopf hat und die er ständig aktualisiert.

Jimmy und Bailey sind nicht nur in Neckarbischofsheim unterwegs, sondern unternehmen auch häufig Touren nach Waibstadt oder Sinsheim. Und wenn Jimmy Lust hat, kehrt er auch mal in eine Kneipe ein. Im Straßenverkehr achtet er tunlichst darauf, keinen Alkohol zu trinken: "Da bin ich auf meine Sinne angewiesen."

Jimmy sagt Sätze, über die man eine Weile nachdenken muss wie "Ich habe es geschafft, nicht zum Alkoholiker zu werden"; "Ich habe viele Ärzte kennen gelernt, die besser Kartoffeln verkaufen würden" oder "Glücksmomente sind für mich, wenn ich Flüchtlingskinder toben höre: im Schlosspark - und nicht im Kriegsmüll".

Glücklich ist Jimmy, der dies als "Künstlername" versteht und nur noch von seiner Mutter mit seinem Geburtsnamen Andreas gerufen wird, wenn er mit seinem Hund draußen unterwegs ist. "Ich sehe meine Aufgabe darin zu zeigen: Auch wenn du auf die Fresse fällst: Man kann immer versuchen aufzustehen."

Eine weitere Aufgabe, der er sich verschrieben hat: Als Botschafter für Menschen mit Behinderung besucht Jimmy die Kindergärten. Den Kindern ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es sich anfühlt, als Blinder zu leben, das ist seine Mission.

Auch heute noch gibt es Phasen, in denen Jimmy melancholisch wird: "Für mich ist es dann ganz wichtig, rauszugehen und neue Wege auszuprobieren." Menschen, die mit der offensichtlichen Blindheit Jimmys nicht umgehen können, konfrontiert er provokant damit. Er spricht aus, was diese umständlich vermeiden: "Am liebsten sind mir die Kinder: Sie fragen gerade heraus und verbiegen sich nicht die Zunge, um gewisse Begriffe zu vermeiden."

Verletzt fühlt sich Jimmy, wenn sich Gesprächspartner krampfhaft bemühen, visuelle Begriffe zu vermeiden oder wenn er nicht direkt angesprochen wird: "Zum Rollstuhlfahrer sagt man ja auch: Wir gehen." Außerdem mag er es nicht, wenn ihn Menschen in der dritten Person über seinen Begleiter, wenn er etwa untergehakt einen Laden betritt, ansprechen.

Und dann sagt Jimmy wieder so einen Satz, der einem die Augen öffnet: "Manchmal ist es auch eine Erleichterung, nicht zu sehen."