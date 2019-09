Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Es beginnt alles ganz harmlos beim Einbruch der Dämmerung. Hier und da ein erstes Leuchten. Figuren, Formen und Installationen, mal alleinstehend oder in Bäumen hängend, die zunächst kurze neugierige Blicke ernten. Erste Techno-und Elektromusiktöne wummern im Hintergrund. Doch schon eine Stunde später entfaltet sich daraus im Schlosspark pure Magie, der sich keiner der zahlreichen Gäste der siebten Neonkerwe entziehen kann.

Eine Art "Natur im Lichterrausch", bei der die Wiesen, Wege, Gebäude, Äste und Bäume neue Muster im sanften Licht bekommen. Schwarzlicht und Kunst - das ist eine herausfordernde Verbindung. Wohl nirgendwo im Kraichgau kann man ein ähnlich eindrucksvolles Projekt vor einer solch einmaligen Kulisse erleben, wie in Neckarbischofsheim. Das generationenübergreifende Kunstprojekt, das Kindergarten, Schulen und das ASB-Seniorenheim über Bürger bis hin zu verschiedenen Künstler - kurz: Jung und Alt - vereint, begeisterte erneut und zeigte sich als echter "Kunstvermittler": Immer wieder kommt es zu Gesprächen über die fluoreszierenden Figuren und Live-Performances, gibt es spontanen Beifall. Blitzlichter wirken fast wie Fremdkörper in der mystisch anmutenden Kulisse. Das modifizierte Licht strahlt dabei aus unzähligen Scheinwerfern, die die Künstlergruppe um Initiator Klaus Proissl im Park um und an den Objekten verteilt hat.

Bunte Figuren, Lichtinstallationen, Feuertanz und Techno: Die Neckarbischofsheimer Neonkerwe schickt Besucher auf einen besonderen Trip. Foto: Berthold Jürriens

Fast traumwandlerisch begibt man sich durch die Dunkelheit und ist fasziniert, fast hypnotisiert von den psychedelischen Effekten, den optischen Täuschungen und den bizarren Figuren, die aus einem Gemälde von Hieronymus Bosch entsprungen sein könnten. Fantasievolle Lichtobjekte laden aber auch zum Schmunzeln ein, wie die "Arschgeige".

Entfesselte Kreativität zeigt sich auch beim "Graffiti-Live-Painting", das in der Illumination noch faszinierender erscheint, und bei der sich die Kinder gleich nebenan selbst mit Schminke zum Leuchten bringen können. Schaurig-schöne Neonfiguren oder Neonschlangen, Malereien, die beliebte Fotomotive sind, oder das Bürgerprojekt "Magic Cube is gone" lassen eine virtuelle Fantasiewelt entstehen, die die gesamte Umgebung in berauschende Farben taucht. Klanginstallationen laden zum leichten Musizieren ein und so mancher Kerwegast, der sich in Weiß gekleidet hat, wird somit im Schwarzlicht unfreiwillig zum Teil des Kunstprojekts. Dazu hämmern im Hintergrund passend die Töne von DJ Micha Darius, die jetzt im Dunklen ihren Beitrag zur außergewöhnlichen, sinnlichen Atmosphäre leisten und dem Besucher den Rhythmus beim Flanieren vorgeben.

Durch diese Raum- und Klangmetamorphosen stolziert urplötzlich ein Lichtengel auf Stelzen, den vor allem die Kinder begeisternd begleiten. Märchenhaft und mystisch breitet er seine Flügel aus, scheint hinweg zu schweben.

Nicht weniger spektakulär ist der Umzug der "Lichtgestalten" unter dem Motto "Musik verbindet die Welt": Eine knallgelbe "ACDC"-Kassette, Stelzenläufer in unfassbar fantasievollen Kostümen, das gelbe U-Boot des gleichnamigen Beatles-Song, eine Art "Papagena" als Vogelhändlerin - man möchte laut mit Nina Hagen rufen: "Alles so schön bunt hier".

Viel Beifall auch beim Live-Act der Kinder-Turngruppe, die "Akrobatik im Neonlicht" zelebriert. Kurz bevor die Band "Cheesecake Factory" für den musikalischen Ausklang auf der Bühne sorgt, gibt es vor dem Schlosshotel ein Feuerspektakel, das die Zuschauer in eine verzauberte Welt aus Klang, Licht und Feuer entführt. Das "Pyro-Musical" der beiden Feuerkünstler von "artArtistica" - untermalt von hörenswerten orientalischen und keltischen Melodien - fasziniert mit Akrobatik, Tanz- und Theaterspiel sowie einer "feurigen und flammenden Show" und passt somit zu der gesamten Traumwelt im Schlosspark. Langanhaltender Beifall und Zugabe-Rufe, die am Ende ergebnislos verhallen, unterstreichen die Begeisterung für Stefan Rosewick und seine Partnerin.

Den realen Hunger und Durst konnten die zahlreichen Gäste der Neckarbischofsheimer Neonkerwe aber auch stillen. Dazu besuchte man die "Techno-Bar" mit "Live-Acts" im Schlosskeller oder die Umgebung der Festscheune, in der der Kulturverein Kasinogesellschaft 1835-2.0 für die Bewirtung verantwortlich war. Dass das Wetter ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., mitspielte, war dann auch irgendwie zauberhaft für die Organisatoren.