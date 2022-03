Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Corona-Pandemie hat auch an den Schulen tiefe Spuren hinterlassen. Homeschooling und fehlender Kontakt haben bei Schülerinnen und Schülern für verschiedenste Probleme gesorgt oder bereits bestehende Probleme noch verstärkt. Das alles berichteten Vanessa Obländer im Gemeinderat, Abteilungsleiterin beim Träger der Schulsozialarbeit bei der SRH. Sie und ihre Kolleginnen Linda Dannroth und Karina Kesel gaben dann ihre Einschätzungen zu den Situationen an der Grundschule (Dannroth, 50-Prozent-Stelle) und am Adolf-Schmitthenner Gymnasium (Kesel, 80 Prozent).

Obländer berichtete über die allgemeine Schulsozialarbeit: Schon jetzt sei man auf "hohem Niveau", was die sogenannte Einzelfallberatung am ASG betrifft. Waren es im vergangenen Jahr insgesamt 86 Gespräche mit Schülern, Lehrern oder Eltern, ist man in diesem Schuljahr schon schon jetzt bei 130 Fällen. Allerdings war die Schulsozialarbeitsstelle im Jahr 2020/21 einen Monat auch gar nicht besetzt. Aufgrund der vielen Einzelberatungen war die Präventionsarbeit mit den gesamten Klassen oder in Gruppen auch nur punktuell möglich, erklärte Obländer. Grundsätzlich gehe es dabei unter anderem um Konfliktbewältigung, Gewalt- und Suchtprävention oder Mobbing und das Fördern der sozialen Kompetenzen.

Momentan hat Kesel es vor allem mit Konflikten unter den Schülern, Entwicklungsauffälligkeiten, dem Arbeitsverhalten oder Mobbing zu tun. Letzteres habe sich wegen des Homeschoolings logischerweise vor allem ins Internet verlagert. Aber auch psychische Auffälligkeiten, Obländer zählte dazu Selbstverletzungen, hätten zugenommen, ebenso die psychische und physische Belastung sowie soziale Phobien. Das könne zu Schwänzen, sogenanntem Schulabsentismus, führen – oftmals aus Angst.

Denn viele Schüler sind es auch einfach nicht mehr gewohnt, mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen zu sein. Obländer sprach in der Fragerunde im Anschluss von "völliger Überforderung" nach langen Homeschooling-Phasen. Manche Schüler müssten auch erst wieder lernen, wie man Konflikte bewältigt, beziehungsweise wie man überhaupt miteinander umgeht. Konfliktfähigkeit sei bei manchen Kindern "gänzlich verloren" gegangen.

Weitere Probleme aufgrund von Homeschooling seien Konflikte in der Familie, wenn man die ganze Zeit "aufeinander hockt" oder eben auch die "Blockade von Selbstständigkeitsentwicklung", weil die Kinder nur noch zu Hause waren, trug Obländer die Ergebnisse aus einer deutschlandweiten Studie vor. Viele Kinder hätten zudem viel getrauert, beispielsweise, weil sie die Großeltern nicht sehen konnten. Und Trauer im Kindheitsalter könne später zu einem höheren Depressionsrisiko führen. Auch einen Vertrauensverlust in demokratische Strukturen bekämen manche Kinder bei ihren Eltern mit, ausgelöst oder beschleunigt von der Pandemie.

Wie schon in Reichartshausen nutzte Obländer die "Feuerwehr"-Analogie: Man renne "von Brand zu Brand" und könne nur löschen, ohne die Glut zu finden. Und die Fälle würden komplexer. All diese Probleme habe es allerdings auch schon vor der Pandemie gegeben, betonte sie. Dennoch sei sie zuversichtlich, da man einen "tollen Maßnahmenkoffer" habe.

Tilo Freund wollte eine mögliche Dunkelziffer von den Sozialarbeiterinnen erfahren. Das sei leider "ein Blick in die Glaskugel". Allerdings sei klar, dass man höhere Zahlen hätte, wenn man auch mehr Schulsozialarbeiter hätte, sagte Obländer. In vielen Fällen müsse man auch auf Fachberatungsstellen verweisen. Das brachte Freud auf die nächste Frage: Ob die Stellen an den Schulen überhaupt ausreichend besetzt seien. An der Grundschule würde eine zusätzliche 75-Prozent-Kraft helfen, am ASG wären wohl zwei zusätzliche Stellen ausreichend, schätzte Obländer, die sich mit Prognosen aber zurückhalten wollte. Daraufhin meldete sich auch der als Zuhörer anwesende ASG-Schulleiter Harald Frommknecht zu Wort: "Der Bedarf ist sicher da", sagte er. Walter Zeller wollte dann zum Schluss wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler im Schnitt auf einen Schulsozialarbeiter fallen. Obländer gab die Antwort: rund 540. Am ASG gibt es momentan rund 1200 Schülerinnen und Schüler.