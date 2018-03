Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Heiraten im Schloss, das hat doch was: Der Rittersaal im alten Schloss ist bei Paaren, die sich das Ja-Wort geben möchten, sehr beliebt. "Das alte Schloss beheimatet eines der schönsten Trauzimmer Deutschlands", schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. Und nicht nur die Neckarbischofsheimer versprechen sich im stilvollen Ambiente des über 725 Jahren alten Gebäudes ewige Treue: Das alte Schloss zählt auch bei auswärtigen Paaren häufig zum auserwählten Ort, wo man sich noch Jahrzehnte später an den großen Tag zu erinnern gedenkt.

Doch der Ringtausch im Schlosspark im altehrwürdigen, aber perfekt restaurierten Gemäuer hat auch seinen Preis. Der Gemeinderat änderte gerade seine Verwaltungsgebührensatzung. Demnach müssen Hochzeitspaare, die sich zwischen Erkern, Nischen, Stuck und Prunk fürs Gelübde tief in die Augen schauen wollen, jetzt etwas mehr berappen: Die Kommune erhöhte nun die Gebühr von bislang 320 Euro auf 355 Euro.

Die Gebührenerhebung gilt jedoch nur für Auswärtige. Einheimische sollen weiterhin ohne Extra-Kosten fürs Trauzimmer heiraten dürfen. Bürgermeisterin Tanja Grether brach im Gemeinderat eine Lanze für die Bürger Neckarbischofsheims: "Unsere Leute haben ja einen gesetzlichen Anspruch darauf."

Es gebe zwar eine Alternative: Nämlich wenn die Gemeinde etwa einen anderen, separaten Raum zur Verfügung stelle und diesen den einheimischen Paaren kostenlos zur Verfügung stelle. Diese Idee gefällt der Bürgermeisterin jedoch gar nicht: "Das kann ja nicht Sinn der Sache sein." Andere Kommunen erheben zwar auch keine Extra-Gebühren fürs Trauzimmer. "Aber andere haben halt auch nicht so einen schönen Rittersaal", so die Bürgermeisterin. Dass der heutige Rittersaal, der früher wohl als Kapelle genutzt wurde, jedoch für die Auswärtigen mit Gebühren verbunden ist, sei gerechtfertigt. Immerhin fielen Kosten für die Instandhaltung in nicht geringer Höhe an, so die Bürgermeisterin. Auch Hausmeister und Putzdienst müssten bezahlt werden. Überdies seien die Heizkosten gestiegen.

Im weitläufigen Park durchs prächtige Portal von 1590 zu schreiten auf dem Weg zum turmartigen Palas aus hochmittelalterlicher Zeit ist nach wie vor "trendy": Rund 45 Hochzeiten finden jährlich im Rittersaal statt. "Für eine kleine Kommune ist das sehr viel", so Tanja Grether. Davon stammen jedoch nur etwa 15 Paare aus Neckarbischofsheim.

Der Anstoß, jetzt auch einheimische Paare zur Kasse zu bitten, sei vom Kommunalrechtsamt ausgegangen, berichtete die Bürgermeisterin im Gemeinderatsrund.

Die bisherige Regelung soll jedoch jetzt beibehalten werden.