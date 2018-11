Neckarbischofsheim. (z) Der Reaktionsschnelligkeit des Fahrers eines Mülltransporters ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand: Als er und seine Kollegen bemerkten, dass aus dem Ladebehälter des Lasters dichter Rauch quoll, kippte der Lkw-Lenker kurzerhand den Abfall auf die Straße. So geschehen am Freitag in der Neckarbischofsheimer Akazienstraße.

Der AVR-Trupp war gerade dabei, die grünen Tonnen zu leeren. Wie sich die vor allem aus Altpapier und Plastikteilen bestehende Abfallmasse entzünden konnte, ist bislang noch unklar. Plötzlich kamen dunkle Schwaden aus dem Ladecontainer. Der Lkw-Fahrer drückte den Entladeknopf und verteilte die Fracht auf etwa 30 Meter.

Die Feuerwehren aus Neckarbischofsheim und Untergimpern löschten die Müllberge ab, wobei auch ein Radlader des kommunalen Bauhofes zum Trennen des Abfalls zum Einsatz kam. Weil nicht auszuschließen war, dass kontaminiertes Löschwasser in die Kanalisation gelangt war, wurde auch der Abwasserzweckverband eingeschaltet. Bis zum vollständigen Abtransport des Mülls durch die Entsorgungsfirma löschte die Feuerwehr noch einzelne Glutnester und unterstützte beim Reinigen der Fahrbahn.