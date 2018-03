Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. An Kirchen ist die Stadt reich gesegnet: Totenkirche, evangelische Stadtkirche, neuapostolische und katholische Kirche bieten den Neckarbischofsheimern Gottes Geleit in mannigfacher Form. Gründlich aufgehübscht und mit bautechnischem Geleit flankiert wird derzeit die "Maria Königin", seit 2014 wird an der Generalsanierung der katholischen Kirche gearbeitet. Die Arbeiten an dem im Jahr 1955 eingeweihten Gotteshaus haben eine neue Etappe erreicht, denn der Gemeindesaal ist fertig. Dort wird nun Gottesdienst gefeiert, während die Sanierung jetzt im eigentlichen Kirchensaal in Angriff genommen wird.

Die heilige Maria ist in Plastikhülle eingepackt, die alte Orgel ebenfalls verhüllt, der Altar wird verkleinert, in der Mitte des Kirchenschiffs klafft ein Loch. Christus als Allherrscher an der Chorwand und die Symbole der vier Evangelisten sind verblasst. Dagegen ist der einst dunkle Gemeindesaal, der Festlichkeiten oder Altennachmittagen vorbehalten war, in Licht getaucht. Bodentiefe Fenster und eine moderne Heizung strahlen Licht und Wärme aus, das Gotteslob liegt in zigfacher Ausfertigung parat. 50 Sitzplätze vor dem Altartisch Reihe an Reihe: "Das reicht meistens", erzählt Ernst Wanke, Messner und Hausmeister.

Die Modernisierung ist ein Prozess, der langsam voranschreitet. 1963 erhielt die Kirche einen Glockenturm mit dreistimmigem Geläut. Eine moderne Beschallungsanlage wurde 2011 installiert. 2014 startete die Fassaden- und Dachsanierung, jetzt geht es ans "Eingemachte".

Derzeit sind die Elektriker und Schreiner zu Gange. Für den Altar wurde inmitten des Kirchenschiffs ein Loch ausgehoben. "Das gibt das Gegenfundament für den Altar", erklärt Architekt Paul Steputat. Man warte derzeit noch auf Angaben des Statikers für die Stärke der bewehrenden Stahlmatten.

Angepasst an modernere liturgische Maßstäbe soll die Anordnung der Besucherreihen mit dem Herz der Kirche, dem Altar, nun im Zentrum des Gotteshauses erfolgen und löst damit die bisher übliche frontale Anordnung ab. "Wir wollen einen Zentralraum schaffen", so Ludwig Fleige vom erzbischöflichen Bauamt in Heidelberg.

Das Amt, so berichtet Fleige, habe ursprünglich einen neuen Altar vorgesehen, doch die Kirchengemeinde habe sich anders entschieden: Der ursprüngliche Altar von 1954 solle verändert, verkleinert, Teile davon als "Ambo" (Rednerpult) verwendet werden.

Die Orgel soll demnächst ausgebaut und gereinigt werden. Bodenbelag sowie Mobiliar werden erneuert. Aufgerüstet wird der Saal mit einer modernisierten Warmluftheizung. Die Holzdecke soll bleiben, so der ausdrückliche Wunsch des Fachmanns Ludwig Fleige. Allerdings bedarf sie einer gründlichen Säuberung, da sie über die vergangenen Jahrzehnte vom aufsteigenden Kerzenrauch stark nachgedunkelt und verschmutzt ist. "Eventuell muss sie neu lasiert werden", meint Fleige, betont jedoch die gemeinschaftlich orientierten Entscheidungen von Kirchengemeinde und Architekt. Dieser teilt außerdem mit, die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme sei noch vor den Sommerferien geplant.