Neckarbischofsheim. (pol/mare) Am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Waibstadter Straße gerufen. Eine Anwohnerin erhitzte laut Polizeibericht Öl in einem Topf und vergaß ihn schließlich auf dem Herd, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Hierdurch erlitten die 52-jährige und zwei weitere Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. In der Küche entstand lediglich geringer Sachschaden.