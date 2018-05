Sinsheim. (pol/fjm) Sinsheim. (pol/cbe) Mehr als 50 teilweise mit Mütze und Schal vermummte Insassen aus zwei Bussen mit Anhängern des 1. FC Nürnberg sind am Sonntagabend auf der Tank- und Rastanlage „Kraichgau-Süd“ an der A6 in den Tankstellenshop gestürmt. Dort stahlen sie verschiedene Waren, insbesondere Alkohol und Tabak. Außerdem wurde der Shop verwüstet, der Gesamtschaden beläuft sich auf über 4000 Euro. Nach wenigen Minuten stiegen die Täter wieder in die Busse und fuhren in Richtung Nürnberg davon.

Die Busse waren gegen 19 Uhr nach dem Zweitligaspiel in Sandhausen in Richtung Nürnberg abgefahren. Bis dahin war es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Aufgrund von Staus auf der A 6 trafen die Busse gegen 20.10 Uhr auf der Tank- und Rastanlage ein. Dort betrat die Gruppe über einen Seiteneingang den Tankstellenshop und „bediente“ sich in den Verkaufstheken.

Auf RNZ-Nachfrage wollte sich weder die Pressestelle von Tank & Rast noch ein Vertreter der Anlage „Kraichgau Süd“ zu den Ereignissen äußern. Pressesprecherin Janina Bruckmann erklärte allgemein, dass Franchisepartner des Konzerns eng mit der Polizei zusammen arbeiteten, um auf den mit Fußballspielen zusammenhängenden Reiseverkehr vorbereitet zu sein. An Rastanlagen komme es nur in seltenen Fällen zu Zwischenfällen in Verbindung mit Fußballfans. Meist beschränkten sich diese auf das öffentliche Gelände der Parkplatzanlagen. „In wenigen Einzelfällen kam es in der Vergangenheit auch zu Vorfällen mit Sachschäden beziehungsweise Diebstahlsdelikten an Raststätten“, berichtet die Pressesprecherin. Aufgrund von Präventionsmaßnahmen in punkto Sicherheit, die in enger Abstimmung mit der Polizei getroffen würden, seien Vorfälle dieser Art rückläufig.

Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit der Polizei in Nürnberg.