Sinsheim. (abc) Trotz Smartphones, Computerspielen und sozialer Netzwerke scheint die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Gitarre, Klavier & Co. ungebrochen. Dies wurde am Samstag während des jüngsten Schnuppertages in der Städtischen Musikschule deutlich.

"Zweimal pro Jahr kann jeder hierher kommen, verschiedenste Instrumente ausprobieren und sich zu unserem Leistungsangebot beraten lassen", formulierte der Leiter der Bildungseinrichtung, Detlef Krispien, den Sinn uns Zweck der längst zur Tradition gereiften Veranstaltung. Bedauerlicherweise waren die für Kontrabass, Posaune und Tuba verantwortlichen Lehrerkollegen kurzfristig erkrankt. Doch Krispien betont, dass man auch außerhalb des "Schnuppertages" jederzeit mit ihm oder den übrigen Lehrkräften Kontakt aufnehmen könne.

Das geschah indes am Samstag reichlich: Die Pädagogen hatten mit gut 100 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen alle Hände voll zu tun. Unterstützt wurden sie dabei erneut von der Stadtkapelle. Mit ihr sowie weiteren Sinsheimer Musikvereinen hat die Musikschule im Jahr 2016 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. "Unsere Mitglieder erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule, dort Einzel- oder Kleingruppenunterricht bei zertifizierten Lehrkräften, auf Wunsch Leihinstrumente sowie einen Paten zur Seite gestellt, damit die Eingliederung in das Orchester optimal funktioniert", beschrieb die Vorsitzende der Stadtkapelle, Dr. Juliane Becker, das Prozedere, das bei Blasinstrumenten angewendet wird.

Dazu gehört auch die Trompete, die unter anderem die neunjährige Sarah ausprobierte. "Das klappt ja schon wunderbar", bestätigte Lehrer Traugott Stein der stolzen Mama, die offenbar einen guten Riecher bewiesen hat. "Wir haben ein Klavier zu Hause und dort schon ein bisschen probiert, aber das war irgendwie nicht das Richtige. Und weil Sarahs Großvater früher selbst Trompete gespielt hat, dachten wir, wir versuchen das mal hier", zeigte sie sich zuversichtlich, das passende Instrument für ihre Tochter gefunden zu haben.

Später versuchte sich Sarah auch an der Gitarre - hier zeichnet sich momentan eine Trendwende ab. Anders als in den Vorjahren war der Andrang bei Stefanie Tewes, die vorwiegend klassische, also akustische Gitarre unterrichtet, größer als bei dem E-Gitarren-Kollegen Michael Bächle. "Rockbands sind heute nicht mehr so angesagt wie früher. Die Jugend schwärmt eher für Singer/Songwriter, die oft akustische Gitarre spielen", erklärte er das Phänomen.

Als Einstiegsinstrument wählen aber nach wie vor viele Kinder die Blockflöte, weshalb es Heidrun Liermann-Schüler vorwiegend mit Vor- oder Grundschulkindern zu tun bekam. "Blockflöten sind günstig und man kann mit ihnen wunderbar die Koordination der Finger erlernen, was auch für andere Instrumente enorm hilfreich ist", führte sie aus.

Nicht nur sie, sondern auch der Leiter der Städtischen Musikschule zeigte sich vollauf zufrieden mit der Publikumsresonanz. "Es waren deutlich über 100 Leute hier, und wir haben viele Anmeldungen für Probestunden erhalten", berichtet Krispien.