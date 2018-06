Neckarsulm. (rnz) Die drastisch rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen zwingt die Stadt Neckarsulm zu weiteren Sparmaßnahmen. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, die Betriebsausgaben der Städtischen Musikschule zu senken und das Defizit zu reduzieren. Mit einem Zuschussbedarf von fast 1,1 Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr gehört die Städtische Musikschule zu den besonders kostenintensiven Einrichtungen. Das Einsparpotenzial, das durch die beschlossenen Maßnahmen langfristig zu erzielen ist, beträgt mehr als 200.000 Euro im Jahr.

Die Qualität des Unterrichts solle erhalten bleiben, doch "die Stadt muss sich den veränderten Rahmenbedingungen stellen", erklärte Oberbürgermeister Steffen Hertwig. "Die schwierige betriebswirtschaftliche Situation der Stadt kann nicht spurlos an der Verwaltungsorganisation vorübergehen. Wir müssen alle Aufgabenbereiche einer vertieften Aufgabenkritik unterziehen und Sparpotenziale konsequent nutzen. Vor allem müssen wir die bestehenden Standards überprüfen".

Im Falle der Städtischen Musikschule stellen die Personalkosten mit einem Anteil von 84 Prozent die größte Ausgabenposition dar. Daher zielen die Stabilisierungsmaßnahmen auch darauf ab, die Personalkosten zu senken. So soll das vorhandene Personal effizienter eingesetzt werden, indem der Gruppenunterricht gestärkt wird. An der bisherigen Schulform mit fest angestellten Lehrkräften will die Stadt aber grundsätzlich festhalten. Darüber hinaus erstreckt sich die Aufgabenkritik vor allem auf die bislang kostenfrei angebotenen Sonder- beziehungsweise Freiwilligkeitsleistungen.

Bis zum Jahr 2023 werden etwa 1,3 Vollzeitstellen eingespart. Die Förderung des Programms "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS) wird sowohl in den städtischen Kindertageseinrichtungen als auch in den ersten beiden Grundschulklassen mit Ende des Schuljahres 2017/2018 eingestellt. Bei diesem Förderprogramm handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung. Die Stadt hatte das vom Land initiierte Programm auf eigene Kosten an den städtischen Grundschulen weitergeführt. Es wurde von Fachkräften der Musikschule kostenlos als Teil des Regelunterrichts angeboten.

Im Rahmen des sogenannten Ferienüberhangs wird zudem die Unterrichtszeit der Lehrer vom Schuljahr 2018/2019 an um zwei Deputatsstunden in der Woche erhöht. Ein Vollzeitdeputat umfasst auch Arbeitszeiten, die in die Schulferien fallen. Da die Schüler während dieser Zeit nicht anwesend sind, muss die Lehrkraft diese Überhangzeiten künftig durch zusätzlichen Unterricht während der regulären Schulzeit kompensieren.

Die Geschwisterermäßigung für das zweite Kind einer Familie wird von 30 auf 20 Prozent reduziert. Ab dem dritten Kind sinkt der Ermäßigungssatz von 50 auf 40 Prozent. Der freiwillige Zuschuss von 5000 Euro für den Wettbewerb "Jugend musiziert" wird gestrichen. Das "Neckarsulmer Sonntagskonzert" findet künftig nur noch zwei- statt viermal im Jahr statt. Zudem wird der Eintrittspreis erhöht. Der Eintritt für das Neujahrskonzert mit Neujahrsempfang ist hingegen weiterhin frei. Die Mieten für die Nutzung von Räumen der Musikschule, zum Beispiel für Vorträge oder sonstige Veranstaltungen, werden erhöht.

Um die Einnahmen zu steigern, werden die Unterrichtsgebühren alle zwei Jahre erhöht. Die nächste Gebührenanpassung ist zum Schuljahr 2018/2019 geplant. Die in Neckarsulm erhobenen Gebühren liegen deutlich unter dem Landesdurchschnitt und sollen nun mittelfristig an diesen angeglichen werden.

OB Hertwig bat die Eltern, Schüler und Lehrkräfte um Verständnis für die beschlossenen Einschränkungen beziehungsweise Belastungen und kündigte weitere Sparmaßnahmen an.