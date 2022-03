Von Angela Portner

Eppingen. "Stop the war" stand auf vielen Plakaten – auf einigen war es sogar in kyrillischer Schrift zu lesen, Kinder hatten Bilder mit ukrainischen Flaggen gemalt und an die Rettungsleine gehängt. Von der Bühne klangen Lieder wie "Es ist an der Zeit" oder "Sag mir, wo die Blumen sind". Das Friedenskonzert, das die Gruppe "Eppingen ist bunt" auf dem Marktplatz organisiert hatte, bot aber weit mehr als Musik: Zwei Kriegsflüchtlinge, die inzwischen in Sulzfeld untergekommen sind, sprachen über ihre Erlebnisse, und Andy Rentschler, der mit seinem Team gerade mit einem Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze unterwegs ist, wurde live von der Autobahn zugeschaltet. Ricco Hess von "Fridays for future" kritisierte in seiner Rede die Ungleichbehandlung von Geflüchteten aus verschiedenen Kriegsgebieten.

An die „Rettungsleine für die Ukraine“, eine Kunstaktion des Eppinger Figurentheaters, hatten nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder ihre Beiträge gehängt. Foto: Portner

"Dieser Angriff ist nicht nur ein Angriff auf das ukrainische Volk – er zielt auch auf unsere Souveränität, Freiheit und Demokratie", machte Initiator Ralf Baumgärtner bei der Begrüßung deutlich. Viele Menschen waren gekommen, um ein Zeichen gegen diesen Krieg zu setzen und sich solidarisch mit den Opfern zu zeigen. Ihnen und denen anderer Kriege und gewaltsamer Konflikte in der Welt, wurde mit einer Schweigeminute gedacht.

Danach blies die Brass-Gruppe der Musikschule unter Leitung von Susanne Sailer mit dem "Spiritual-Gebet" von Enrique Crespo sowie einem Jazz-Medley kräftig ins Blech. Jürgen Nagelschmidt griff bei "Le déserteur" in die Gitarrensaiten, und die "Thera Allstars Band" – eine Inklusionsband des Therapeutikums Heilbronn – machte sich mit dem eigenen Titel "Hallo Welt" für den Frieden stark.

Die Stadtkapelle spielte den "Böhmischen Traum" und zwei weitere Polkas. Mit dem Titel "Kennst du unsere Stadt" erinnerte Werner Friz an den Luftangriff auf Heilbronn am 4. Dezember 1944, der nicht nur mehr als die Hälfte der Stadt zerstörte, sondern auch 6500 Menschen den Tod brachte.

Das ukrainische Ehepaar Alex und Hanna lobte die "großartige Hilfe", die sie auf ihrer Flucht und bei ihrer Ankunft erlebt haben. Sie hatten sich bereits einige Tage nach Kriegsbeginn zur polnischen Grenze aufgemacht und waren dann 15 Stunden mit dem Bus ins benachbarte Sulzfeld unterwegs. Dort hatten rund 50 Ehrenamtliche vom "Freundeskreis International" in nur einem Tag die Gemeinschaftsunterkunft wieder auf Vordermann gebracht, um 100 ukrainischen Geflüchteten eine Bleibe zu bieten.

Initiatorin Ursula Hötzer nutzte die Gelegenheit zum Dank für das große Engagement, mahnte aber eindringlich, über die jetzige Situation nicht die zu vergessen, die 2015 aus dem Irak, Afghanistan und Syrien kamen: "Viele von ihnen warten bis heute auf ihre Verfahren."

"Krieg ist überall auf der Welt gleich schrecklich. Hunger auch", sagte Ricco Hess von "Fridays for future". Auch er lobte die große Hilfsbereitschaft für die ukrainischen Geflüchteten, erinnerte aber außerdem an die Vorfälle an der polnisch-belarussischen Grenze, als man syrische Männer, Frauen und Kinder zurückwies. Einige von ihnen sind bei eisigen Temperaturen erfroren. An Polens Ostgrenze seien die Menschenrechte immer noch außer Kraft. Es gäbe illegale Pushbacks, Asylsuchende würden in gefängnisähnlichen Lagern eingesperrt, Presse und Hilfsorganisationen seien nicht erwünscht. Auch Menschen anderer Hautfarbe aus der Ukraine berichten von Problemen an dieser Grenze. Es sei schlimm, dass sich inzwischen immer mehr Menschen auf die rechte Rhetorik des "kulturell Fremden" einlassen, um den ungleichen Umgang mit Geflüchteten zu rechtfertigen. Hess machte deutlich: "Menschlichkeit, die nicht jeden Menschen einschließt, ist keine."