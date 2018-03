Von Gabi Muth

Der kleine Valentin ist mit Feuereifer bei der Sache. Nachdem er zusammen mit seinem Papa Michael Valenciuc auf der Streuobstwiese Äpfel und Birnen eingesammelt hat, ist er nun auch mit dabei, wenn die Früchte in der mobilen Mosterei von Marc Walcher weiterverarbeitet werden. Der hatte seinen Wagen nämlich in Nordheim aufgestellt.

"Wir haben vier Bäume auf unserer Streuobstwiese", erzählt Michael Valenciuc. Der üppige Ertrag soll nicht einfach verderben. Der Familienvater schätzt das biologische Obst, das ganz ohne die Verwendung von Spritzmitteln gereift ist. Michael Valenciuc will aus den Früchten Schnaps herstellen. Da nutzen Vater und Sohn gerne das Angebot von Marc Walcher aus Nordheim. Denn der hat sich in diesem Jahr eine mobile Saftpresse zugelegt und fährt damit mehrere Standorte an. Bei ihm können schon kleine Mengen Äpfel, Birne oder Quitten, ab 50 Kilogramm Anliefermenge, zerkleinert und ausgepresst werden. Der Vorteil gegenüber den großen Annahmestellen: "Die Leute müssen nicht weit, fahren und hier bekommt jeder den Saft von seinen eigenen Früchten mit nach Hause", erklärt Marc Walcher.

Also schütten Michael Valenciuc und Valentin die Früchte in den großen Edelstahlbehälter. Hier, so erklärt Marc Walcher, wird das Obst zunächst gewaschen und anschließend mittels einer Metallschnecke nach oben befördert. Dort wartet schon die Rätzmühle, auch Muser genannt, auf das Kernobst, zerreibt es in tausend kleine Stücke.

Valentin ist ganz begeistert. Interessiert schaut er zu, wie die Maische entsteht. Für Michael Valenciuc ist hier das Ende des Prozesses erreicht. Denn zur Schnapsgewinnung benötigt er genau diese Masse.

Doch Marc Walcher zeigt dem kleinen Valentin gerne, wie die Saftgewinnung nach dem Zerreiben der Früchte weitergeht. Schließlich hat Walcher auch eigenes Obst zur Verarbeitung dabei. Und so laufen die zerriebenen Früchte über die Siebbandpresse, in der die Maische kräftig ausgedrückt wird. Der leckere Most fließt in den Filter und anschließend in eines der beiden je 300 Liter fassenden Edelstahlfässer. "Hier wird der Saft aufgefangen, damit man am Ende eine homogene Zusammensetzung hat", erklärt Walcher. Unterschiedliche Apfelsorten haben einen unterschiedlichen Geschmack.

Dann läuft der mit Öl betriebene Durchlauferhitzer an, und der Most wird auf mindestens 78 Grad erhitzt. "Bei dieser Temperatur bleiben die Nährstoffe erhalten", erklärt Walcher. Schließlich wird die noch dampfende Flüssigkeit in Plastikbeutel abgefüllt und in handliche Kartons eingepackt. "Ungeöffnet ist der Saft so bis zu zwei Jahren haltbar", verspricht Walcher.

Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Sie liegt bei 70 Prozent. Sprich: 100 Kilogramm Äpfel ergeben 70 Liter Saft. Michael Valenciuc ist begeistert. Übrig bleibt am Ende nur noch der Trester. Und auch er enthält noch wertvolle Substanzen. Deshalb bringt Walcher diese Reste als Dünger auf den Streuobstwiesen aus. Aber auch die Jäger haben Verwertung, können die Masse im Winter an die Waldtiere verfüttern.

"Das ist unser Startjahr", sagt Marc Walcher, der den mobilen Moster gebraucht erworben hat. "Wegen der schlechten Apfelernte in diesem Jahr ist allerdings noch Luft nach oben", sagt er. Noch betreibt Marc Walcher die Anlage im Nebenerwerb, verdient seine Brötchen hauptberuflich als Projektleiter im Sondermaschinenbau.