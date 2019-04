Das Wetter meinte es vor allem am Samstag nicht gar zu gut mit Besuchern und Akteuren des Mittelalter-Fests auf Burg Steinsberg - so wärmte man sich am Feuer und beim Tanz. Am Sonntag hatte sich der Regen verzogen, die Sonne lockte Besucher auf die Burg. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim-Weiler. Gaukler, Hübschlerinnen, Druiden, Fahnenschwenker oder Feuerschlucker? Man mag es sich gerne vorstellen, wie es wohl gewesen sein mag, einst auf der Burg Steinsberg, als Bauersleut’ noch mit altbackenen Redeweisen kommunizierten, als noch in Gulden und Taler gezahlt wurde, als edle Ritter und zünftige Handwerker durchs Land zogen. Ein Versuch, diese verblichene Zeit wieder mit plastischen Farben ans Gemäuer der Festung zu malen, war das Mittelalter-Fest auf dem Steinsberg. Überall Gewandete, die ermäßigten Eintritt genossen, aber auch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die darauf achteten, dass nicht mehr als 357 Besucher den Innenhof rund um den Turm fluteten. So wollen es die Sicherheitsbestimmungen.

Der Burghof war diesmal frei von Ständen, war vielmehr Arena für Spielleute, Tanzgruppen und die Fahnenschwinger. Übrigens auch fürs regenflüchtige Volk, das sich am Samstag gerne in die warmen Stuben des Burg-Restaurants zum Rittermahl zurückzog. Die Massen an Gästen hielten sich vorgestern in Grenzen: Regen- und Graupelschauer, frische Böen über exponierter Lage und kühle Temperaturen verleideten vielen den Festbesuch. Der abendliche Schwertkampf fiel buchstäblich ins Wasser, die Aussteller machten früh die Schotten dicht.

Die Bauerngruppe Bretten briet sich abends Geschnetzeltes überm Feuer, die Kraichgau-Fahnenschwinger Bretten rückten im "Lager", das sie neben den Kreuzrittern bezogen hatten, mit ihren Krügen enger zusammen, der Gaukler hantierte gar mit freiem Oberkörper mit seinen Fackeln, während sich die Besucher in ihre Wintermäntel verkrochen.

Leiern, Lauten, keltische Harfen und Dudelsack erklangen um den Burgfried, als "Des Geyers Schwarzer Haufen" mit handgemachtem mittelalterlichem Folk die Illusion einer historischen Szene untermalte, die Hübschlerinnen dazu kokettierten und das Volk begeistert klatschte. Auch die Kinder wurden gepackt von der betörenden Zeitreise: Mirjam Schaffer, Lesepatin der Stadtbibliothek, mimte die Märchenerzählerin.

Was es sonst noch gab? Allerhand Kurioses, das man nicht unbedingt braucht, aber viele gerne haben möchten. So zum Beispiel Decken vom toskanischen Bergschaf, Holunder- oder Schlehenwein, Liköre mit Namen wie "Hexenblut" und "Drachenherz", edle Schwerter, Seifen und Stoffe aus Naturmaterialien, Kulinarisches, das als "Sauferey" durchging, eine "Feldbeckerey", in der das "Pfaffenglück" vier Taler kostete und in der die Ratten (freilich aus Stoff) von der Decke baumelten. Darüber hinaus wurde Schmiedekunst, Korbflechtwaren aus "Richartzhusen" und Glasbläserei feilgeboten. Obendrein gab’s Wahrsagerei, Kamel- und Ponyreiten, Bogenschießen und spektakuläre Vorführungen der Schwertkämpfer.

War das Lagerleben der Schausteller am Samstag vom Wetter beeinträchtigt, büßte es an Gemütlichkeit doch kaum etwas ein. Ein Volk also, das das harte Leben im Mittelalter wohl längst verinnerlicht hat. Die Feuershow am Samstagabend war begleitet von dramatischer Musik und begeistertem Applaus. Und am Sonntag hatte sich der Regen verzogen, die Sonne lockte Besucher auf die Burg.

Wermutstropfen des Festes: die Parksituation. Zwar waren Möglichkeiten, das moderne Gefährt rund um die Weinberge abzustellen, ausgewiesen, doch reichten diese bei Weitem nicht aus. Wer abseits parkte, durfte ein Andenken moderner Art mit nach Hause nehmen: einen Gruß von der Stadtverwaltung an der Windschutzscheibe.