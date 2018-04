Von Günther Keller

Neckarbischofsheim. Das Werk scheint gerettet, aber der innerbetriebliche Frieden ist beschädigt: Die Schließungspläne des Mutterkonzerns Microsemi für die Niederlassung in Untergimpern haben einen Riss durch die Belegschaft gezogen. Von Mobbing, Anfeindungen und gegenseitigen Verunglimpfungen ist die Rede. "Kollegen, die jahrelang nebeneinander arbeiteten, reden nicht mehr miteinander", schilderte ein Mitarbeiter. Hintergrund des Konflikts ist die nach wie vor ungewisse Zukunft des Betriebs.

Das hat es seit der Gründung des Unternehmens als "Telequarz" vor fast 45 Jahren nicht gegeben: Wenn am 19. April der künftige Betriebsrat gewählt wird, gibt es zwei Listen: eine mit den langjährigen Personalvertretern rund um den Vorsitzenden Ernst Teschner, und eine mit IG-Metall-Mitgliedern. Im Betrieb herrsche eine angespannte Wahlkampfstimmung, so wird berichtet. Beide Wahlvorschläge buhlen um Sympathien, Flugblätter werden verteilt, die Kollegen direkt angesprochen. "Das hatten wir noch nie", sagt ein Mitarbeiter.

Seit dem 9. Januar, dem Tag an dem die Microsemi-Führung bekannt gab, dass das gerade von Vectron erworbene Werk bis Ende 2019 geschlossen werden solle, hat sich vieles verändert: Bis dato war die Gewerkschaft im 180 Mitarbeiter zählenden Betrieb so gut wie nicht präsent und hatte gerade mal ein Dutzend Mitglieder. Von der drohenden Schließung der Schwingquarzproduktion erfuhr die regionale IG Metall überhaupt erst über die RNZ. Doch dann wendete sich das Blatt: Innerhalb weniger Wochen hat sich die Zahl der Gewerkschafter vervielfacht. "Etwa die Hälfte der Belegschaft ist jetzt bei uns", freut sich IG-Metall-Sekretär Türker Baloglu.

Den rasanten Aufschwung hat die Gewerkschaft nicht zuletzt dem amtierenden Betriebsrat zu verdanken. Das Gremium habe eine zu laxe Haltung gegenüber den Chefs an den Tag gelegt, die Schließung schon akzeptiert und nur noch über einen Sozialplan verhandeln wollen, heißt es in der jüngsten Ausgabe der Metallzeitung. Man müsse aber für den Standort kämpfen, dafür breit mobilisieren und eine Beschäftigungszusage aushandeln. Dafür seien direkte Gespräche mit den Verantwortlichen in den USA nötig. Den bisherigen Betriebsräten trauen dies viele offenbar nicht zu: "Kaum noch jemand glaubt den Informationen von Seiten der Geschäftsleitung und ihrem Betriebsrat", formulierte es ein Microsemi-Mitarbeiter in einem Schreiben an die RNZ. Es werde "planmäßig gelogen", auch um die Betriebsratswahlen zu beeinflussen.

Angelika Müller hat in 34 Betriebsratsjahren viele Höhen und Tiefen im Werk miterlebt: Zeiten der Hochkonjunktur mit über 600 Kollegen, Entlassungswellen, Kurzarbeit und Schließungspläne. Trotz des mehrfachen Eigentümerwechsels sei das Unternehmen im Kern ein "Familienbetrieb" geblieben, basierend auf einer guten Zusammenarbeit von Betriebsrat und Geschäftsleitung: "Damit sind bisher alle gut gefahren", verweist sie auf übertarifliche Leistungen, die in Betriebsvereinbarungen fixiert worden seien. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende räumt ein, dass ihr Gremium eventuell die psychische Wirkung der Schließungsankündigung unter den Kollegen unterschätzt habe ("Da sind viele in ein Loch gefallen"), aber dem Betriebsrat sei es stets um den Erhalt des Standorts gegangen. Gerade die Verhandlungen über einen Sozialplan hätten den Bossen deutlich machen sollen, dass die Abwicklung des Untergimperner Werks teuer werde. Skeptisch bewertet Angelika Müller die Gewerkschaftsforderung nach einer Beschäftigungssicherung: Zum einen sei diese zeitlich begrenzt, zum anderen verlange sie im Gegenzug von den Mitarbeitern bei Lohn und Arbeitszeit Zugeständnisse ab, die momentan gar nicht geboten seien.

Unterdessen haben Politiker mehrerer Parteien ihre Unterstützung beim Kampf für den Erhalt des Betriebs signalisiert. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) hat die Geschäftsführung ein Gespräch mit ihm allerdings abgelehnt. Am Dienstag kommender Woche wird sein CDU-Kollege Dr. Albrecht Schütte auf Einladung des Betriebsrats in Untergimpern erwartet.