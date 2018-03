Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Aus des Sinsheimer Messestandorts wird weithin bedauert. Nachdem die Messeleitung am Wochenende die Auflösung der Verträge rund um die Halle 6 aus wirtschaftlichen Gründen sowie die Konzentration ihrer Aktivitäten auf andere Standorte bekannt gegeben hatte, wird über den Fortbestand von Traditionsveranstaltungen wie des Landtechnik-Treffens "Agri Historica" und der Baumesse diskutiert. Letztere war für 19. bis 21. Oktober geplant; die "Agri Historica" stand eigentlich am letzten Aprilwochenende ins Haus.

Unter Besuchern und früheren Ausstellern hat die Messe einen guten Ruf. Regelmäßig, etwa in Gesprächen mit Firmenvertretern aus der Modellbau- und Modelleisenbahnbranche, wurden die "familiäre" Atmosphäre, aber auch die Verkehrsinfrastruktur und das Parkplatzangebot in Sinsheim gelobt. Nun herrscht Verwunderung über das plötzliche Aus, auch auf dem Facebook-Profil der RNZ wird diskutiert: "Sehr schade, wir waren immer gern als Aussteller in Sinsheim", schreibt zum Beispiel Julia Wallburg, Anbieterin von Lasersystemen aus Bad Schönborn.

"Wie vor den Kopf gestoßen" fühlte sich am Montag Karlheinz Schmitt, Vorsitzender des Oldtimer-Schlepper-Clubs Kraichgau (OSCK) und Macher der "Agri Historica". Das Treffen versammelte jährlich über 1000 historische Landmaschinen und hätte dieses Jahr unter dem Motto "Porsche-Traktoren" gestanden. Auf der OSCK-Homepage ist von einer "ganz kurzfristigen Absage" der Veranstaltung zu lesen. "Die Vorbereitungen waren schon sehr weit gediehen. Schade, wir hatten uns sehr darauf gefreut", heißt es weiter.

Trotzdem wolle man an einer großen Veranstaltung für die Landtech-Szene festhalten, konzentriere sich zunächst auf ein Treffen historischer Sägemaschinen, das am 24. und 25. August am Auto- und Technikmuseum (ATM) stattfindet. Dass das ATM möglicherweise als Schauplatz eines "Agri Historica"-Nachfolgers ins Gespräch kommen könnte, wollte Karlheinz Schmitt auf RNZ-Nachfrage weder bestätigen noch ausschließen.

Vor größeren Problemen steht auch der Veranstalter der Baumesse, die MESA Veranstaltungs GmbH im nordrhein-westfälischen Düren. Dort hieß es am Montag, man müsse die Baumesse - seit 18 Jahren in Sinsheim - "stattfinden lassen, idealer Weise in Halle 6" und suche im Moment nach Lösungswegen. "Es gibt einen gültigen Vertrag mit der Messe", sagte Claudia Kirst, Projektleiterin der Baumesse Sinsheim, und stehe in Kontakt mit Andreas Wittur, Geschäftsführer und Prokurist der Messe, sowie Lorenz Glück, Geschäftsführer der Layher Immobilien, in deren Besitz die Halle im April übergeht.

"Die Baumesse findet auf jeden Fall statt", schrieb MESA-Geschäftsführerin Simone Becker der RNZ, "wie und in welcher Form wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben." Auch Messe-Geschäftsführer Wittur und Layher-Immobilien-Mann Lorenz Glück hatten im Gespräch mit der RNZ mehrfach beteuert, der Baumesse als langjährigem Partner "zu helfen, wo wir nur helfen können."

Im Rathaus nannte man das Ende des Messestandorts "einen herben Verlust"; Hotellerie und Gastronomie würden dies spüren, prognostizierte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Er hoffe nun, dass der Ausbau der Badewelt Einbußen mittelfristig kompensiere. "Wie dem auch ist", sagte Albrecht, "es ist auch ein Verlust an Reputation für uns als Große Kreisstadt." Nach der Absage einiger größerer Veranstaltungen während der vergangenen Jahre habe Albrecht die Nachricht vom Aus "wenig überrascht", er könne die Beweggründe jedoch "in vollem Umfang nachvollziehen".

Diskussionen über eine städtisch/private Mischnutzung der Halle für Veranstaltungen, Sportereignisse und eine öffentliche Teilnutzung, etwa in Kombination mit einem Feuerwehrhaus - wie zuletzt auf der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats angeklungen - kennt auch Albrecht. Letztere Idee hält er für "verkehrstechnisch nicht zweckmäßig"; ein Umbau, etwa als Stadthallen-Ersatz, sei "unverhältnismäßig teuer".