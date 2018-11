Schüler in der ganzen Innenstadt: Mit einer Menschenkette setzten sich rund 1000 Mädchen und Jungen gegen Rassismus und für Toleranz ein. Mit Hilfe der großen und bunten Buchstaben brachten sie ihr Ansinnen auf dem Burgplatz zum Ausdruck. Der Schriftzug soll laut OB Albrecht in Zukunft öffentlich zu sehen sein. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Hier war Leben in der Stadt! Laute Stimmen, bunte Plakate, es wurde gelacht, stellenweise auch gesungen, am Schluss gejubelt: Rund 1000 Schüler bildeten am Freitagvormittag eine Menschenkette quer durch die Innenstadt, um sich gegen Rassismus und für Respekt sowie Toleranz einzusetzen.

Los ging es um elf Uhr vor der Musikschule: Mit Megafonen koordinierten Ordner die einzelnen Schulklassen und schickten sie auf den Weg. Kinder und Jugendliche fassten sich dann an den Händen - vom Platz beim Wächter ging es über die Bahnhofstraße, durch den Bachdammweg am Bachdamm entlang und zunächst bis zum Burgplatz.

Dort zeigten einige Schüler acht knallbunte und riesige Buchstaben, die in der richtigen Reihenfolge das Schlüsselwort der Veranstaltung zum Ausdruck brachten: Toleranz. "Wir zeigen, dass wir alle Menschen akzeptieren, egal woher sie kommen", erklärte Lina Sievert, und ihre Mitschülerinnen Emilia Meyer und Elena Dummer stimmten zu. Wie die Neuntklässlerinnen hatten viele Mädchen und Jungen Plakate gebastelt, um sich mit Sprüchen und Bildern für eine offene Gesellschaft auszusprechen.

Ausgegangen war die Aktion von der "Denk-mal weiter AG" des Wilhelmi-Gymnasiums, berichtet Lehrerin Jutta Stier: "Das ist ein Teil unserer Aktionswoche." Doch neben dem kompletten Gymnasium beteiligten sich auch zahlreiche weitere Bildungseinrichtungen: Schüler der Kraichgau-Realschule, der Schule am Michaelsberg, der Theodor-Heuss-, Max-Weber-, Friedrich-Hecker- und Carl-Orff-Schule waren ebenfalls dabei.

Und weil es für die Grundschüler aus den Ortsteilen sehr aufwendig gewesen wäre, extra in die Stadt zu fahren, haben einige die erwähnten acht Buchstaben gestaltet. Von diesen Kunstwerken zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht total begeistert: "Die müssen wir auf jeden Fall im öffentlichen Raum zeigen", erklärte er spontan. Wo genau, stehe noch nicht fest, vielleicht beim Rathaus oder im Eingangsbereich der alla hopp!-Anlage.

Dass es nicht ganz einfach ist, 1000 Schüler in weiten Teilen der Innenstadt zu koordinieren, zeigte sich im Laufe der Stunde, die für die Aktion eingeplant war. Jutta Stier war die Strecke zuvor abgelaufen, für jeden Schritt hatte sie großzügig eine Person berechnet. Doch am Kirchplatz hatte die Menschenkette zunächst Lücken, es reichte noch nicht.

"Ihr müsst euch weiter auseinander stellen", riefen dann einige Lehrer, und es füllte sich immer mehr. Zehn Minuten vor dem Mittagsläuten brandete dann Jubel auf: Die Kette hatte sich in der Bahnhofstraße geschlossen. Trotz frischen Temperaturen harrten die Schüler aus, es wurde gesungen und gelacht. Um Punkt 12 lösten dich dann die Hände und die Schüler gingen ihrer Wege. "Eine coole Aktion!", fasste der OB zusammen.