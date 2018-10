Mit dem Einsatz von Bengalos und Böllern hinterließen die Lyon-Fans am Abend nicht den besten Eindruck. Foto: Christian Beck

Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Schade: Nach friedlichem Beginn des Fanfests mit 1500 Anhängern von Olympique Lyon kippte die Stimmung am heutigen Dienstagabend ein wenig. Bis circa 18 Uhr herrschte jedoch ausgelassene Stimmung in der Innenstadt - Gastronomen, Händler und Gruppen können mittlerweile auf eine gewisse Erfahrung auf internationalem Parkett zurückblicken - die RNZ schaute und hörte sich um:

> Ein aufmerksames Auge auf die Fans des Traditionsklubs geworfen hatte die Polizei. Wie die RNZ erfuhr, stufte man deren Gefahrenpotenzial höher ein als jenes der Engländer. Auch Polizisten aus Lyon mit speziellen Kenntnissen der dortigen Fan- und Ultraszene war nach Sinsheim gereist.

> Der Knall von Böllern ertönte gegen Abend immer wieder in der Innenstadt. Mindestens eine Person wurde dabei offensichtlich verletzt. Die Stimmung veränderte sich, mehrere Polizeifahrzeuge eilten mit Blaulicht zur Einfahrt der Bahnhofstraße, die Ordnungshüter machten sich mit Schutzschilden und spezieller Montur bereit. Gegen 18.20 Uhr machten sich die Lyon-Fans auf den Weg zum Stadion und zündeten auf dem Weg zum Bahnhof Bengalos und weitere Böller. Die Polizei, die sichtlich gestresst wirkte, sperrte die Überführung am Bahnhof und war mit starken Kräften vor Ort. Passanten reagierten beim Anblick der teilweise vermummten Fans verwirrt und besorgt.

> Die wilde Party im Quint’s kam schon recht früh zustande. Gegen 13 Uhr traf unter lauten Gesängen der erste Pulk aus der Metropole in der Auvergne im Südosten Frankreichs ein; um 15 Uhr der zweite. Kurz danach standen sie im Restaurant auf den Tischen, tanzten Pogo vor der Buchhandlung Doll. Schon die beiden Mannschaften aus England - der FC Liverpool während der Play-offs, vor wenigen Wochen Manchester City - verstanden es, ausgelassen und überwiegend friedlich zu feiern. Die Französischen Fans wirkten im Durchschnitt deutlich jünger, heißblütiger und multikulturell. Indiz hierfür auch die Geräuschkulisse.

> "Sie essen gern", bestätigt "Linde"-Wirtin Gudrun Wurzer ein altes Franzosen-Klischee. Ob’s eine Rolle spielt, dass Spitzenkoch Paul Bocuse in Lyon Restaurants, Brasserien und selbst Imbissbuden betrieb - man weiß es nicht. Fest steht, dass sich Gudrun Wurzer und ihr Mann Helmut essensmäßig kräftig ins Zeug legten: Neun Gerichte von "Pilons de poulet grillés" - gegrillten Hähnchenschlegeln - über "Soupe goulash" - der Gulaschsuppe - bis hin zu "Jägerlendchen" und Rouladen wurden aufgetischt "und gern genommen". Spricht in der "Linde" jemand Französisch: "Ja", sagt Gudrun Wurzer, "der Google-Übersetzer". Und sie fügt hinzu: "Mal gespannt, wie wir das machen, wenn Schachtjor Donezk zu Gast sind."

> "Sie trinken auch gern", hat Gudrun Wurzer festgestellt. Doch dies treffe im Grunde mehr auf die Engländer zu: "Als Liverpool hier war", sagt sie, "haben sie uns leer gemacht". Zum ersten Mal in 30 Jahren als Wirte war kein Bier mehr da - "in ganz Sinsheim". Von da an wurde vorgebeugt: Mindestens 20 Fässer Gerstensaft - für die Franzosen auch etwas Wein - stehen bei Fanfesten im Keller.

> Immer mehr Programm: Nach und nach werden die Sinsheimer immer kreativer, wenn das Rathaus ein Fanfest gibt; sei’s auf den Speise- und Getränkekarten oder beim Begleitprogramm. Gestern waren Schülerinnen des Neckarbischofsheimer Adolf-Schmitthenner- und des Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasiums mit einem Stand vertreten. Die gemeinsame Aktion mit Schuldekanin Jutta Stier war gegen Rassismus gerichtet; beim Glücksraddrehen und einer Tombola wurde Geld für den Tafel-Laden gesammelt.

> Nicht so ganz ausgebucht waren dieses Mal die Hotels und Pensionen der Stadt, im Gegensatz zu den Begegnungen mit den Englischen Teams. Klar, wer aus Lyon anreist, muss 650 Kilometer weit fahren - und nicht übers Meer. Trotzdem waren manche kleineren und preiswerten Hotels im Stadtgebiet voll bis unters Dach. Ein Großteil der Lyon-Fans war mit Bussen angereist.