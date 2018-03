Von Christiane Barth

Waibstadt. Die finnische Suppe auf dem Markt in Helsinki, das Avocado-Rumpsteak in Südafrika, die Sushi in Japan oder das Vorspeisen-Buffet in Tel Aviv: Matthias Jackewitz (37) und Christian Wieczorek (39) sind schon viel rumgekommen. Die beiden Flugbegleiter haben kulinarische Erfahrungen im Gepäck und starten jetzt durch: Sie übernehmen das Restaurant "Luisenhöhe" und wollen als neue Pächter die gutbürgerliche Küche beibehalten, garniert mit dem "eigenen Fingerabdruck".

Nach 26 Jahren verabschieden sich Reinhard Hofmann und Claudia Höllmüller aus der Gastronomie. Sie machten die Luisenhöhe zu dem, was sie heute ist: Ein Lokal, das guten Ruf genießt, in dem man gemütlich tafeln kann und das für sein faires Preis-Leistungs-Verhältnis weit über Waibstadt hinaus bekannt ist. Ende Januar kredenzte Claudia Höllmüller zum letzten Mal ihre berühmten selbst gemachten Ravioli. Und Reinhard Hofmann erinnert sich, dass sich die Luisenhöhe bei ihrer Eröffnung 1993 noch gegen eine wesentlich vielfältigere Gastronomie in Waibstadt durchsetzen musste.

Die hausgemachte Pasta soll es weiterhin geben, mal deutsch, mal italienisch und mal gespickt mit einem Hauch Exotik. Regionale Produkte und Nachhaltigkeit: Die beiden Vielgereisten, die jetzt etwas sesshafter werden wollen, haben sich einen Traum erfüllt: "Ich habe schon mit 14 leidenschaftlich gerne gekocht", gesteht Christian Wieczorek. Internationale Kulinarik runterbrechen auf regionale Küche: Dies sei der Spagat, dem sich die beiden neuen Pächter jetzt stellen wollen. Die Basis jedoch bleibt das Gutbürgerliche: Freilich haben Wiener Schnitzel, Rinderlende und Cordon Rouge ihren Stammplatz auf der Karte. Ergänzt wird diese von saisonal wechselnden Gerichten, mal von einem "Amuse-bouche" aus Argentinien oder Kanada, mal von indischen Einflüssen oder arabischen Gewürzen und Spezialitäten aus aller Herren Länder. Dabei betonen Matthias Jackewitz und Christian Wieczorek: "Das Konzept der Luisenhöhe wollen wir nicht verändern." Auch die Weinkarte wird dominiert von den guten Tropfen der Region, zeigt aber auch internationale Prädikate. Es ist etwas moderner und abwechslungsreicher geworden in der Luisenhöhe. Die beiden nennen das Topping des Bewährten nun "Gutbürgerlich plus" und betonen, dass sie "leidenschaftliche Verfechter einer Gegenbewegung zur minderwertigen Massenproduktion" seien.

Geändert haben sich außerdem die Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag gibt’s nun schon mittags Essen. Die Lebensmittel werden aus der Region bezogen, die Atmosphäre warmherzig gestaltet. Christian Wieczorek etwa liebt Eulen - und das sieht man. Erfahrungen in der Gastronomie bringen beide reichlich mit. Nicht nur über den Wolken. Die Servicekräfte der Gastwirtschaft werden zudem alle übernommen.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Freitag 17.30 bis 23 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertag 11 bis 23 Uhr; Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage, aber auf Anfrage sind geschlossene Gesellschaften möglich.

Anmerkung der Redaktion: Irrtümlich waren in einer vorherigen Fassung falsche Ruhetage angegeben. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.