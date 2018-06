In der Dührener Straße könnte in absehbarer Zeit ebenfalls Tempo 30 gelten. Foto: Christian Beck

Seit kurzem gilt in Teilen der Rohrbacher Ortsdurchfahrt Tempo 30, zumindest in der Nacht. In weiteren Stadtteilen wurden ebenfalls 30er-Zonen eingerichtet. Foto: Tim Kegel

Von Christian Beck

Sinsheim. Die Schilder hängen, zumindest zum Großteil: Im Rahmen der Lärmaktionsplanung (die RNZ berichtete) gilt nun in Teilen von Dühren, Hoffenheim, Rohrbach und Steinsfurt Tempo 30. In Bereichen der Kernstadt werden die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Kürze installiert. Für die Zukunft sollen außerdem noch weitere 30er-Zonen hinzukommen, wie Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts, auf RNZ-Nachfrage mitteilt.

Was ist der Stand der Dinge? Auf der Dührener Ortsdurchfahrt gilt zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30. In Hoffenheim darf zwischen dem Gebäude Zuzenhäuser Straße 16 und dem Gebäude Sinsheimer Straße 36 ganztägig nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Auf der Heilbronner Straße in Rohrbach gilt vom Gebäude Heilbronner Straße 2 bis zur Einmündung Im Brühl zwischen 22 und 6 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Auf der Steinsfurter Straße in selbigem Stadtteil gilt zwischen den Hausnummern 8 und 56 den ganzen Tag Tempo 30. Zwischen den Hausnummern 56 und 74 darf künftig von 22 bis 6 Uhr nur noch 30 km/h gefahren werden.

In Kürze werden auch in der Kernstadt weitere 30er-Zonen ausgewiesen. Dies betrifft die Hauptstraße ab der Einmündung Wilhelmstraße bis zur Einmündung Friedrichstraße, also die so genannten Z-Kreuzung: Hier gilt künftig ganztägig Tempo 30. Auf der Hauptstraße ab der Einmündung Freitagsgasse bis zum Gebäude Hauptstraße 161 dürfen in der Nacht, also von 22 bis 6 Uhr, 30 km/h nicht überschritten werden. Und zwischen den Einmündungen Dührener und Karl-Wilhelmi-Straße gilt nachts ebenfalls Tempo 30.

Hintergrund der Maßnahmen ist die Umsetzung des Lärmaktionsplans. Den Tempolimits liegt die EU-Umgebungslärmrichtlinie zugrunde. Ob in einem bestimmten Bereich eine 30er-Zone eingerichtet wird, hängt mit der Zahl der dort verkehrenden Fahrzeuge und vielen weiteren Faktoren zusammen. Verkürzt ausgedrückt, geht es darum, wie viel Lärm zu welcher Zeit bei wie vielen Bewohnern ankommt. Tatsächlich Lärmmessungen finden nicht statt. Vielmehr beruhen die Entscheidungen auf Berechnungen anhand der erhobenen Daten. Vor diesem Hintergrund stand der Entscheidungsprozess wiederholt in der Kritik.

Weitere 30er-Zonen sollen folgen: Laut Schleifer hat sich ein Anwohner der Dührener Straße beschwert, dass dort kein Tempolimit eingerichtet werde. Doch aktuell entstehen hier zwei größere Wohnprojekte: Wenn die Gebäude auf dem ehemaligen Zweydinger-Areal und das Hoffnungshaus bewohnt sind, wird es nach Einschätzung des Ordnungsamtsleiters für eine 30er-Zone reichen. Gleiches gelte für einen Bereich der Rohrbacher Ortsdurchfahrt, in dem momentan zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden, berichtet Schleifer.

Für die Zukunft könnten weitere Straßenabschnitte folgen. Werde der Eindruck kommuniziert, dass sich in bestimmten Bereichen der Verkehr stark erhöht hat, werde neu berechnet, so Schleifer. Er betont: "Das ist überhaupt keine abgeschlossene Geschichte, sondern ein ständiger Prozess."

Wird tatsächlich langsamer gefahren? "Das wird jetzt beobachtet", erklärt der Leiter des Ordnungsamts - von der Polizei, dem Ordnungsamt und den Ortsvorstehern. Kontrollen mit den so genannten mobilen Blitzern sollen vermieden werden, zumindest, so lange die Tempobeschränkungen frisch eingerichtet sind.

Lärmmindernder Asphalt soll in zahlreichen Bereichen eingebaut werden. Laut Baudezernent Tobias Schutz klappt dies frühestens im nächsten Jahr.