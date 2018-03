Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. An diese Nachricht sollte man sich nicht gewöhnen: Die Geschäftsschließungen in Heilbronn nehmen in beängstigendem Ausmaß zu. Darunter sind viele Ladengeschäfte, die seit Jahrzehnten als Heilbronner Institutionen Teil des Stadtbildes und der Stadtgesellschaft sind, wie etwa die Schuhgeschäfte Holzäpfel und Schuh-Walch, das Herrenmodegeschäft Hochheimer als letztes aus einer ganzen Reihe oder Feinkost-Müller. Jetzt noch kommt als weitere Hiobsbotschaft hinzu: Im zehnten Jahr ihres Bestehens werden bis zu zehn weiterer Mieter in der Heilbronner Stadtgalerie aufhören.

Hintergrund Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung untersteht Bürgermeister Martin Diepgen. Bis vor wenigen Monaten war die Wirtschaftsförderung mit nur eineinhalb Stellen besetzt, jetzt ist eine weitere hinzugekommen. Sie ist zentraler Ansprechpartner für Heilbronner Existenzgründer und Unternehmen wie für auswärtige Firmen und Investoren, die sich für den Standort Heilbronn interessieren und unterstützt diese. In ihrer Funktion als "Einheitlicher Ansprechpartner" (EA) gemäß der EU-Dienstleistungsrichtlinie können zudem auch einzelne Genehmigungsverfahren über die Stabsstelle eingeleitet werden. Zur Aufgabenstellung gehört unter anderem "Heilbronn weiter voranzubringen" in dem sie zum Beispiel private Infrastrukturvorhaben initiiert oder aktiv begleitet. Ihr obliegt zudem die Vermarktung des Wirtschaftsstandorts. (bfk)

Die Fluktuation begann zwar schon im ersten Jahr, beschleunigte sich zuletzt aber immer mehr. Die Buchhandlung Thalia, "Butler’s" und "McPaper", ein Kindermodengeschäft und viele andere "Textiler" sind weg. Neuzugänge bedeuteten selten einen Zugewinn, wie es der Cook-Shop im Untergeschoss der Galerie ist, sondern nur die "Bereicherung" des sowieso mehr als überrepräsentierten Lebensmittelangebots.

Wenn mit Starbucks, Swarowski, WMF, Body-Shop, der Akzente-Parfümerie und dem Tee-Geschäft (diese Namen werden genannt) etablierte Marken und Händler das Haus verlassen, dann ist das mehr als ein Warnschuss. Dem optischen Eindruck nach ist die Kundenfrequenz in der Stadtgalerie hoch, aber würden die Umsätze stimmen, würden die Shops sicher bleiben.

Center-Managerin Alina Fischer ist auch zweite Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn, der Händlervereinigung, die unter dem Dach der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) agiert. Sie hat diese Aufgabe bewusst übernommen, um sich nicht aufs Beschweren zu beschränken und übt schon seit geraumer Zeit heftige Kritik an der Wirtschaftsförderung der Stadt. Vor allem moniert sie das fehlende Leerstandskonzept. Bei der Vorstellung der neuen Pläne der HMG für das Jahr 2018 und das Buga-Jahr 2019 ging es auch um die Aufenthaltsqualität in der Stadt. Alina Fischer: "Wir haben bereits mehrfach angesprochen, dass es Städte gibt, in denen die Wirtschaftsförderung aktiver mit den Immobilieneigentümern spricht und sich einbringt."

Auf Nachfrage zur Handelsituation in der Innenstadt bei der Stadt Heilbronn antwortet diese zunächst mit dem Verweis auf eine "unterdurchschnittliche Leerstandsquote". Das mag im bundesweiten Vergleich zutreffen, hilfreich ist diese Relativierung nicht. Bei Leerständen versuche die Verwaltung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu vermitteln, Ursachen sieht man aber in den steigenden Mietpreisen und vor allem im Online-Handel, also dem Strukturwandel im Handel.

Im letzten Jahr hat der Gemeinderat die Fortschreibung des Masterplanes Innenstadt beschlossen, von der Wirtschaftsförderung heißt es dazu: "Ziel ist es, gemeinsam mit einem Beratungs- und Planungsbüro besagte strukturelle Veränderungen vorzudenken und von den Ergebnissen konkrete Handlungsoptionen abzuleiten." Bei den angedachten Zukunftskonzepten für die Innenstadt denke man auch über eine Änderung bei den Nutzungsarten nach, von der klassischen Wohnungsnutzung bis hin zu "Urban Gardening".

Eine "Änderung der Nutzungsarten" kann durchaus eine Chance bedeuten, selbst die Verzögerungen beim Wollhaus kann man unter diesem Aspekt etwas Positives abgewinnen, davon ausgehende, dass die möglichen Investoren ihre Konzepte überdenken oder anpassen. "Handel ist Wandel" heißt es immer, manchmal kann das schneller gehen als gedacht. In diesem Jahr muss ein neuer Doppelhaushalt aufgestellt werden, das nächste ist nicht nur das Jahr der Buga, es ist auch das Jahr der nächsten Kommunalwahl. Viel Zeit bleibt da nicht um selbst gute Idee umzusetzen.