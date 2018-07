Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Wirklich schön sieht das aus", konnte man mehrere Passanten beeindruckt loben hören, wenn man dieser Tage am Sinsheimer Wächter vorbeischlenderte. Kleine Menschentrauben bildeten sich und bestaunten oder fotografierten einen vormals grauen Kasten im Herzen der Stadt in der Bahnhofstraße.

Doch nicht nur dort, auch in der Zwingergasse, am Karlsplatz und an einer Gasdruckstation in der Stiftstraße waren 19 Schüler des Wilhelmi-Gymnasiums damit beschäftigt, Farbe in den grauen Kastenalltag der Stadt zu bringen.

Im Rahmen des Projekts "Kunst am Kasten", betreut von Sozialarbeiterin Laura Olbert (Jugendarbeit Mobil) und Klaus Winkelmann, Schulleiter der Carl-Orff-Schule, widmen sich 19 Jugendliche während der Projektwoche des Gymnasiums der Verschönerung der Stadt.

"Das Tolle an dem Projekt ist, dass alle Bürger etwas davon haben", sagt Laura Olbert, die sich freut, dass die Serie, die schon im Juni gestartet war, nun mit fünf Projekten fortgesetzt wird und junge Menschen Sinsheim "mitgestalten".

Kunstlehrerin Uta Kissenbeck, die das Projekt am Wilhelmi-Gymnasium betreut, erklärt die Vorgehensweise: "Bevor die Arbeit an den fünf Orten losging, haben sich die Schüler Gedanken über die Motive gemacht, und dann Skizzen angefertigt." Am Montag begann schließlich die heiße Phase.

Die Gasdruckstation wird mit neuinterpretierten Motiven der Kunstgeschichte verschönert. Foto: Friedemann Orths

Dabei kann sich die Gasdruckstation der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV), die auch die anderen Kästen, die in dieser Woche verschönert werden, betreibt, besonders sehen lassen. Neuntklässler ziehen mit Fassadenfarbe die Umrisse der Hände von Michelangelos Freskenmalerei in der sixtinischen Kapelle nach.

Doch das weltberühmte Motiv, die "Hand Gottes", wird dabei neuinterpretiert. Eine Hand steckt im Anzug, während der Arm der anderen Tattoos bekommt - ein modernes Symbol der Verbindung zweier Welten also.

"Es ist eine Ehre für uns, die Station den Schülern zur Gestaltung zu überlassen", freut sich Daniel Jung, der für die Kommunalbetreuung bei der MVV zuständig ist. "Das Projekt ist ein Gewinn für alle Seiten: Sinsheim wird bunter, die Schüler bringen ihre Ideen in den öffentlichen Raum ein und wir bekommen auch noch hübsche Kästen", fasst er zusammen.

Die Finanzierung übernehmen derzeit die Stadt sowie das Wilhelmi-Gymnasium. Ob die Angst besteht, dass die Kästen erneut Schmierereien zum Opfer fallen? "Nicht wirklich", beruhigt Daniel Jung, "wir haben auch in Wiesenbach eine bemalte Station, und dort ist seit drei Jahren nichts passiert." Und Laura Olbert weiß, dass in der Graffiti-Szene anderen Kunstwerken "sowieso Respekt gezollt wird", diese also im Normalfall nicht übermalt werden.

Doch was halten die Protagonisten von dem Projekt? Candy bemalt mit ihrer Mitschülerin Marie-Elise (beide 15) zwei Kästen am Karlsplatz mit einer Melone und einem Scrabble-Brett. Auf dem sind Begriffe, die der Sinsheimer mit Heimat verbindet, zu sehen.

Sie findet es "toll, Sinsheim zu verschönern und eigene Ideen einzubringen". "Heimat ist für mich dort, wo es Obst gibt", erklärt Marie-Elise, die auf "ihr" Motiv durch Recherche im Internet gestoßen ist. Auch Sophia (15), Adisa (15) und Bayan (16) genießen ihre "künstlerische Freiheit" ein paar Meter weiter. Sie haben erst die Grundierung aufgetragen und malen jetzt eine bunte Blumenwiese.

Tessa, Lucie, Anastasia und Zoé schwingen die Pinsel am Wächter. Sie haben aus dem beschmierten Kasten ein "Fenster zur Elsenz" gezaubert, das sich wunderschön ins Stadtbild einfügt - und wunderbar zu den kommenden Heimattagen 2020 passt.