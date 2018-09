Von Tim Kegel

Sinsheim. Das neue Kulturviertel im Herz der Sinsheimer Innenstadt nimmt Gestalt an - und seit Sonntag Fahrt auf. Nach einer intensiven Bau- und Planungsphase ging als erstes von drei Gebäuden das frühere Würfeltheater als "Städtisches Kulturquartier Würfel" in Betrieb.

Markante Veränderungen zeigen sich im ganzen Gebäude, bis unters Dach und an der Fassade. Sofort ins Auge stechen ein gläserner Durchbruch in den Barraum und die freigelegte Backsteinfassade. Die Architekten Claudia Gerstner und Martin Oszter sprechen von Loftcharakter und Werkstattflair, die man bei der rund 750.000 Euro teuren Sanierung je nachdem schaffen oder bewahren wollte.

Im Theatersaal dominiert auch nach der Brandschutzmaßnahme Holz, gestrichen in einem dunklen Palisanderton. Besucher und Nutzer der Umkleide- und Requisitenräume nehmen Platz auf modernistisch-schlichten Sitzmöbeln, teilweise im Retro-Design. Die Brandschutztreppen im Haus sowie in den Innenhof sind aus pulverbeschichtetem Stahl ästhetisch ansprechend ausgeführt.

Modernste Technik ist im Einsatz, darunter 20 Bühnenscheinwerfer in Leuchtdiodentechnik, die sich kaum aufheizen. Die Empore bleibt künftig für die Regie reserviert und fürs Publikum gesperrt. Dort sitzen auch die digitalen Bedienelemente für Bühnen- und Haustechnik.

Eine Klimaanlage verrichtet neuerdings im Saal ihren Dienst; diese müsse noch justiert werden, hieß es am Sonntag, da sich Kondenswasser bildete und vorübergehend in den Saal tropfte; "eine Kinderkrankheit". In der Bar wurden Kühlschränke und Kücheneinrichtungen erneuert. Die Sanierung umfasste Toilettenanlagen und eine Künstlerdusche.

Würfeltheater in Sinsheim wieder in Betrieb - Die Fotogalerie

























Besucher und Kulturschaffende zeigten sich durchweg angetan, sowohl von der neuen Optik wie auch von der inhaltlichen Veränderung: Zwar wird die Stadtverwaltung stärker als früher den Kulturbetrieb am Kirchplatz mitbestimmen, trotzdem laufen die zurzeit geplanten Veranstaltungen mehrheitlich unter der Regie des Würfel-Vereins: "Der Blick in die Zukunft stimmt uns optimistisch", sagte dessen Vorsitzender Reijo Winkler.

Der Verein, der momentan 23 Mitglieder habe, feiere im Jahr 2020 sein 60-jähriges Bestehen. Auch einige neue "Würfel"-Köpfe wurden gestern präsentiert, darunter Nina von Carlsburg, zuletzt als Darstellerin und in der Regie der Sinsheimer Theaterkiste zu sehen, sowie Gina Waibel, einigen Sinsheimern durch ihre Model-Aktivitäten bekannt. Andere bewährte Kräfte wie Sabina Stoppel, früher zweite Vorsitzende, haben sich von der Amateurbühne abgewandt.

Geplante Veranstaltungen sind unter anderem Karl Schramms "Songs of Lou Reed" am 27. Oktober, Kabarett mit Thomas Schreckenberger am 19. Januar und auch ein neues Würfel-Stück - "Das politisch korrekte Schneewittchen" am 23. März. Nina von Carlsburg, die sich künftig mehr ins Geschehen am Kirchplatz einbringen will, schwebt mittelfristig auch experimentellerer Stoff vor, unter anderem nennt sie die Stichworte "Poetry Slam" oder die Verbindung von Malerei, Musik und Theater.

Kostproben zur Eröffnung kamen von Arnim Töpel mit feinsinnigem, jazzigen Mundart-Kabarett. Ein Ensemble der Würfel spielte einen Sketch, ebenfalls in Dialekt. Gina Waibel trug ein modern-poetisches Gedicht vor. Ein schräger Auftritt des Duos "Würfel-Brothers" mit Daniel Strobel und Rolf Kühner nahm Titel von "DJ Ötzi", Matthias Reim und Tom Jones aufs Korn.

"Anstöße und Impulse" erhofft sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht vom neuen Kulturbetrieb am Kirchplatz, es gebe viele Anregungen von außen, allerdings auch hohe Erwartungen. Kabarettist Arnim Töpel, selbst Kurpfälzer und einer, der viele kleine Bühnen kennt, sagt, die Einrichtung habe "etwas sehr Einladendes". Das Haus müsse, wie Reijo Winkler der RNZ schilderte, künftig allerdings mit 85 anstelle der bisher 100 Plätze auskommen - ein Tribut an die Sicherheit der Gäste. Noch im Oktober gehen die Arbeiten am benachbarten Dreikönig-Areal weiter, sagt Architekt Oszter. Er hofft, in einem starken Jahr die nächsten Eröffnungen zu feiern.