Erneut wurde in Kürnbach ein Schachtgitter in der Adlerstraße entfernt und auf die Seite gelegt. Nicht nur aus diesem Grund möchte Bürgermeister Armin Ebhart mehr Ordnungspräsenz durch einen eigenen Gemeindevollzugsdienst. Foto: Detlef Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Kürnbach. Die Gemeinde Kürnbach verfügt als über keinen Gemeindevollzugsdienst. Am Faschingsdienstag stand dieses Thema nun auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Wie Bürgermeister Armin Ebhart ausführte, wäre insbesondere aufgrund der steigenden Überwachungs-, Kontroll- und Vollzugsaufgaben die Verstärkung des Ordnungsamtes durch einen Vollzugsbediensteten geboten.

In letzter Zeit sei ein Ansteigen von Delikten zu verzeichnen. Dazu nannte der Verwaltungschef als Beispiel Sachbeschädigungen am Wartehäuschen der Bushaltestelle und der Grillhütte, aber auch das Entfernen von Gullydeckeln auf der Straße sowie das Entwenden von Steinen der Brunnenumrandungen. Des Weiteren seien vermehrt Beschwerden über "wildes Parken", Lärmbelästigungen und Müllablagerungen bei der Rathausverwaltung eingegangen. Außerdem muss das Ordnungsamt Amtshilfe für die Polizei leisten, ebenso mit personellem Einsatz für Gerichtsvollzieher bei Wohnungsdurchsuchungen und Wohnungsräumungen.

Aufgrund der steigenden Gefahrenlage sei diese Tätigkeit für die Mitarbeiterinnen des Rathauses nicht mehr verantwortbar. Darüber hinaus machte Ebhart deutlich, dass die Polizei aufgrund von Personalmangel nicht mehr so präsent sein könne. Um Ordnungspräsenz im Ort zu zeigen, schlug der Verwaltungschef vor, einen Gemeindevollzugsdienst aufzubauen. Rechtliche Vorgaben, wie dies erfolgen kann, gebe es dazu nicht. Auch habe er Kontakt mit dem Polizeirevier Bretten aufgenommen.

Ebhart schlug vor, für drei bis fünf Stunden wöchentlich einen Gemeindevollzugsbediensteten auf 450-Euro-Basis einzustellen. Hinzu fallen Kosten für eine Uniform sowie für die Schulung des Bediensteten in Höhe von insgesamt 950 Euro an. Aus den Reihen des Rates wurde dazu eingeworfen, dass man mit weiteren Kosten für ein Fahrrad oder ein Auto rechnen müsse. Dem schloss sich eine längere Diskussion des Gremiums mit unterschiedlichen Standpunkten an, wobei die Meinungen von der Zustimmung bis zur völligen Ablehnung eines Vollzugsdienstes schwankten.

Auch eine Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst Oberderdingen wurde aufgeworfen. Bürgermeister Armin Ebhart führte dazu aus, dass er zu diesem Thema noch keinen Kontakt mit der Nachbargemeinde aufgenommen habe. Sven Sattler stellte schließlich den Antrag, probeweise auf eine befristete Zeit einen Vollzugsdienst in Zusammenarbeit mit Oberderdingen zu installieren, um Erfahrungen zu sammeln. Der Rat stimmte diesem Antrag mit acht zu drei Nein-Stimmen zu.

Des Weiteren stand die Neufassung der örtlichen Polizeiverordnung auf der Agenda. Die alte Verordnung aus dem Jahr 1990 ist nach 20 Jahren automatisch ausgelaufen. Hier wurde von Walter Haag und Martin Horvath die Frage gestellt, ob man überhaupt eine Polizeiverordnung für Kürnbach brauche, da man knapp zehn Jahre ohne gültige Polizeiverordnung ausgekommen sei. Auf einen Abstimmungsantrag von Horvath hin stimmten fünf Ratsmitglieder für eine Polizeiverordnung, drei waren dagegen und weitere drei enthielten sich der Stimme. Zwei Räte fehlten auf der Sitzung. Da vom Gremium gewünscht wurde, die vorgelegten 20 Paragrafen im Einzelnen durchzugehen, brach Bürgermeister Ebhart die Diskussion darüber ab und bat die Räte, ihre Vorstellungen schriftlich einzureichen und die Entscheidungsfindung zu vertagen.

Im Zuge der Sitzung segnete der Gemeinderat außerdem einstimmig den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Freizeitgolfanlage" als Satzung ab. Zuvor hatte Planer Marc Christmann die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange erläutert.