Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Rausch informierte in der Badischen Kelter in Kürnbach über das Thema Einbruchschutz. Foto: Brötzmann

Kürnbach. (db) In den dunklen Herbst- und Wintermonaten steigt die Einbruchswahrscheinlichkeit. Dies verdeutlichte Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Rausch von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Karlsruhe. In einem Vortrag in der Badischen Kelter erläuterte er, wie man sich vor Wohnungseinbrüchen besser schützen kann.

Seit mehr als 40 Jahren ist der Experte im Polizeidienst. Einbruchsschwerpunkt ist nicht die Nacht, wie viele vermuten: Die meisten Einbrüche werden zwischen 16 und 20 Uhr verübt. Als typisches Tatwerkzeug dient oft ein Schraubendreher. 1486 Einbrüche verzeichnete die Polizei im Jahre 2015 im Landkreis Karlsruhe. Knapp die Hälfte aller Einbruchsversuche scheitert an der Sicherheitstechnik, sagte Rausch. In 25 Prozent aller Fälle wurden die Einbrecher bei ihrer Tat gestört. Beliebte Einstiegsziele in ein Einfamilienhaus sind die Terrassentüren (50 Prozent), Fenster (35 Prozent) und die Haustüre (zwölf Prozent).

Für den Polizeiexperten steht fest: Die Investition in mechanische Sicherheitstechnik bei Türen und Fenstern kommt klar vor der Installation von Alarmanlagen. In 76 Prozent aller Fälle wird bei Türen die Schlossseite aufgehebelt. Ähnlich sieht es bei Fenstern aus. Auch hier geschieht der Einbruch in 69 Prozent aller Fälle durch das Aufhebeln der Öffnungsseite. Das Einschlagen einer Scheibe und Öffnen mit dem Fenstergriff nimmt nur einen Anteil von neun Prozent ein, denn Einbrecher scheuen Lärm. So werden Einbrüche, bei denen die Bewohner im Haus sind, oft erst am Morgen nach dem Aufstehen entdeckt.

Ein weiteres Risiko sind gekippte Fenster, die für Profis leicht zu öffnen sind. Hauptkommissar Rausch hatte in seinem Vortrag auch praktische Tipps, denn Sicherheitstechnik lässt sich nachrüsten. So sollte man Türen mit einem hochwertigen Schließzylinder ausstatten, auf einen Schutzbeschlag oder eine Sicherheitsrosette achten, die das Ansetzen eines Aufbruchwerkzeugs am Zylinder verhindert. Zudem bieten ein Kastenriegelschloss mit Türspaltsperre oder ein zusätzliches Querriegelschloss zusätzlichen Schutz. Bei den Fenstern empfiehlt der Fachmann einbruchhemmende Beschläge (Pilzkopfverriegelung). Auch eine Stangenverriegelung bietet zusätzliche Sicherheit.

Hunde haben oft eine abschreckende Wirkung. Ist ein Einbrecher bereits im Haus, sollte man sich bemerkbar machen, aber zur eigenen Sicherheit nicht aktiv eingreifen. Wichtig seien aufmerksame Nachbarn. Beobachtet man ein verdächtiges Verhalten fremder Personen in der Straße, so sollte man in jedem Fall den Notruf 110 anrufen.

Info: Tipps zum Thema Einbruchsschutz gibt es im Internet unter www.k-einbruch.de oder direkt bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Telefon 07 21 / 9 39 50 45.