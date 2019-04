Kürnbach. (db) Das zentrumsnahe Neubaugebiet "Alsberg" neben dem Kürnbacher Friedhof fand auf der aktuellen Gemeinderatssitzung ein großes Interesse. Kein Sitzplatz blieb im Zuschauerraum mehr frei, als das Gremium über den Bebauungsplanentwurf ausgiebig debattierte. 50 Anfragen habe die Gemeinde für die 40 Bauplätze bereits registriert, wie Bürgermeister Armin Ebhart bekannt gab.

Seit dem Aufstellungsbeschluss im September 2018 sind im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens acht Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie 28 von Trägern öffentlicher Belange eingegangen. Marc Christmann vom Planungsbüro "Modus Consult" in Karlsruhe erläutere hierzu den Sachverhalt zu den wichtigsten Punkten. So bleibt der Gehölzbestand zwischen der Derdinger Straße und dem Neubaugebiet überwiegend erhalten. Die Anzahl der Mehrfamilienhäuser in diesem Bereich wurde von zwei auf ein Gebäude mit maximal sechs Wohneinheiten reduziert.

Die Gebäude werden weitestgehend so angeordnet, dass eine Dachseite nach Süden ausgerichtet ist. Es sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit auszuweisen. Der gesetzlich vorgeschriebene Gebäudeabstand zum Friedhof von zehn Metern wird eingehalten. Eine artenschutzrechtliche Begehung ergab keine Hinweise auf vorkommende, besonders geschützte Tiere.

Zum vorgestellten Planentwurf gab es aus den Reihen des Rats einige Änderungswünsche. Walter Haag war das Baufenster der nördlichen Häuserreihe zu schmal, da sich hier große Gärten bis zum Gehölzstreifen an der Derdinger Straße anschließen. Auch sollen Dachgauben zugelassen werden. Einstimmig gab der Rat grünes Licht, das Baufenster von zwölf Meter auf 14 Meter nach hinten zu erweitern. Mehrheitlich sprach er sich dafür aus, im gesamten Baugebiet Dachgauben zuzulassen.

Sven Satter sprach sich für mehr Freizügigkeit bei den Dachformen aus und hielt das Baugebiet für geeignet, auch Flachdächer zuzulassen. Mit dieser Vorstellung konnten sich seine Ratskollegen nicht anfreunden. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat nur für Sattel-, Walm- und Zeltdachformen aus.

Zu längeren Diskussionen führte die projektierte Zufahrt von der Derdinger Straße ins neue Baugebiet Alsberg. Bürgermeister Armin Ebhart gab zu verstehen, dass die neue Straße nicht dem derzeitigen Stand des Wegeverlaufes entspreche. Trotzdem bestand der Wunsch des Ratsgremiums, die Zufahrt zu verbessern, da die Gestaltung der Ausfahrt aus dem Baugebiet nicht optimal sei.

Der Planer hatte aufgrund des spitzen Zulaufs der Einmündung eine Einbahnregelung in der Hohle der Derdinger Straße vorgesehen. Dies fand keinen Gefallen im Rat. Dieser sprach sich in einer separaten Abstimmung für eine Streichung des Mehrfamilienhauses aus, um eine gestalterisch bessere Lösung für den Einmündungsbereich zu erhalten.

In der sich anschließenden Einwohnerfragestunde meldeten sich Anwohner zum Thema Baugebiet zu Wort. Bemängelt wurde die Parksituation an der Derdinger Straße und der Wehrstraße bei Beerdigungen. Das Baugebiet werde noch mehr Verkehr verursachen, was zu prekären Situationen und zu Verkehrsgefährdungen führen könnte. Bürgermeister Ebhart wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zusätzlicher Parkraum am oberen Bereich des Friedhofes entlang des Baugebietes geschaffen werde.

Des Weiteren wurde aus den Reihen des Publikums die Befürchtung geäußert, dass die Wehrstraße, bedingt durch die neue Siedlung und eine durchgehende Straße durch das Baugebiet von der Uhlandstraße her, als Durchgangsstraße genutzt wird. Das schaffe neue Probleme.