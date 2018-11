Von Angela Portner

Gemmingen. "Eine Ära geht zu Ende", sagt Christa Seiter. Nach 16 Jahren wird sich ab April 2018 der Vorhang im Saal des Gasthaus Krone nicht mehr für die Fans der Kronischen Kleinkunst öffnen. Die Betroffenheit darüber kann die Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Kunst, Kultur und Kommunikation, besser bekannt unter dem Namen Kukuk, nicht verhehlen. Ärgerlich vor allem die Tatsache, dass das Programm für die kommende Veranstaltungsreihe bereits druckfrisch vorlag, als die Mitglieder die Hiobsbotschaft erreichte.

Zu ändern ist die Tatsache indes nicht mehr, denn Kronenwirt Herbert Quint und seine Frau Silvia möchten ihren wohlverdienten Ruhestand genießen und haben das Restaurant bereits ihrer Tochter Friederike und Ehemann Sebastian Düsterhus überschrieben. Die Foodmanagerin und der Braumeister möchten dem Haus ihr eigenes Profil geben. Ein Brauhaus soll das Restaurant ergänzen.

Für die beiden Nachfolger steht fest, dass sie den Saal nicht weiter bewirtschaften. Auf den frei werdenden 270 Quadratmetern werden sie Wohnraum schaffen. "So ein Saal rechnet sich heute nicht mehr", begründet Quint diesen Schritt. Stattdessen träumt der künftige Ruheständler von fernen Ländern. Mit dem Fahrrad nach China statt chinesisch kochen am Krone-Herd wäre einer von vielen Wünschen, die er sich gern erfüllen würde.

Näher liegen dagegen die Wünsche des Kukuk, denn die Mitglieder haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ein vielseitiges Programm aufzulegen, bei dem für (fast) jeden Geschmack etwas dabei ist. Auf dem "Sklavenmarkt der Kleinkunst", der Kleinkunstbörse in Freiburg, sind sie fündig geworden. 20 Minuten haben Künstler dort die Gelegenheit, ihre künftigen Auftraggeber von ihrem Können zu überzeugen.

Lisa Eckhart, der Engel mit spitzzüngigen schwarzen Humor, hat das geschafft und wird bereits am 17. November im Kronensaal einschweben. Bei ihrem Programm "Als ob sie Besseres zu tun hätten" wird die kühle Blonde mit schlitzohriger Boshaftigkeit Themen wie Glaube, Liebe, Politik und andere Taschenspielerstreiche gnadenlos provozierend aufs Korn nehmen.

Mit Schweizer Humor geht This Maag dann am 26. Januar "Geradeaus im Kreis", und am 23. Februar präsentiert sich Erik Lehmann mit "Uwe Wallisch - Der Frauenversteher" und gibt Antworten, deren Fragen erst noch formuliert werden müssen. Beim rockend und rollenden Thomas Maurer geht es am 23. März mit seinem "Der Tollerator" um Religionen, politischen Überzeugungen, Laktose, Gluten und Kleidermotten.

Danach fällt der Vorhang für den Krone-Saal, und für den Verein muss eine neue Spielstätte her. Das Gärtnerhaus, das noch saniert werden soll, wird zu dieser Zeit noch nicht nutzbar sein, und die Festhalle in Stebbach gehört nicht unbedingt zu den Wunschkandidaten. Auch Gespräche mit Bürgermeister Timo Wolf haben bisher keine Lösung gebracht.

Ideen gäbe es wohl einige, aber keine, die auch nur annähernd spruchreif wäre, betont man seitens des Vereins. "Zur Not müssen wir etwas ausfallen lassen", räumt Seiter bedauernd ein. Trotzdem sieht man die Lage nicht ganz so schwarz, denn wenn sich ein Vorhang schließt, wird sich meist auch ein neuer öffnen.

Aufgeben ist jedenfalls keine Option. Stattdessen sieht Christa Seiter in der Herausforderung auch die Chance, neue Wege zu gehen. Sie ist sicher: "Wir sind der Kukuk und wir kriegen das hin."