Von Angela Portner

Eppingen/Bad Rappenau. "Die Bürger können sich sicher fühlen", erklärte der Leiter des Eppinger Polizeireviers, Jens Brockstedt, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2017. Mit einer Häufigkeitszahl von 2315, bemessen den der Zahl der Straftaten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, liegt man im Zuständigkeitsbereich des Reviers mit 1632 Straftaten deutlich unter denen des Landkreises und verzeichnet einen kontinuierlichen Rückgang seit 2014 (3079). Erfreulich ist aus Brockstedts Sicht auch die im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend hohe Aufklärungsquote von fast 56 Prozent.

Was für die einen beruhigend ist, wirkt auf die Täter oft abschreckend. Deutlich wird dies vor allem beim Rückgang der Wohnungseinbrüche. Nachdem man im vergangenen Jahr in Bad Rappenau eine Einbruchsbande dingfest machen konnte, waren es statt 73 (2016) schlagartig nur noch 41 registrierte Fälle. Brockstedt merkte an, dass für den Rückgang sicherlich aber auch die "gute Präventionsarbeit" und die Präsenz der Kollegen in Wohngebieten verantwortlich seien.

Vermehrt werde Streife gefahren, und Beamte halten die Augen nach gekippten Fenstern und anderen Einstiegsstellen an Gebäuden offen. Zusätzlich können sich Bürger in der Beratungsstelle am Bahnhof Heilbronn über Sicherungsmöglichkeiten informieren und bei Bedarf kostenlos einen Fachmann der Polizei anfordern, der das Haus auf Schwachstellen überprüft.

Sorgen könnte man sich lediglich bei der Zunahme von Gewalt- und Körperverletzungsdelikten machen, auch wenn Brockstedt hier beruhigend abwinkt: "So schlimm ist es nicht." Im Gegensatz zu anderen Städten und Gemeinden gebe es zum Beispiel in den Flüchtlingsunterkünften so gut wie keine Vorfälle.

Doch jeder Fall ist bekanntlich einer zu viel, und 27 Delikte mehr als im Vorjahr (138) geben schon zu denken, noch dazu, wenn 44 der insgesamt 165 angezeigten als schwere Körperverletzungen eingestuft werden. Zugenommen haben auch die Rohheitsdelikte, von denen 2016 noch 206, hingegen 2017 bereits 222 zur Anzeige gebracht wurden. Allerdings wurden im vergangenen Jahr in diesem Deliktbereich 94 Prozent der mutmaßlichen Täter noch am Tatort geschnappt.

Geringere Fallzahlen werden bei den Diebstählen verzeichnet (672 in 2016 gegen 522 in 2017). Alles im grünen Bereich, trotz leichten Anstieg von vier Fällen gegenüber 112 in 2016, auch bei den Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Leicht angestiegen sind dagegen die Betrugsfälle (316 in 2016 versus 297 in 2017), für die die Zunahme des Internethandels sowie Betrügereien am Telefon (Enkeltrick), Datenklau und Kartenbetrug verantwortlich sind.

Positiv auch der Rückgang bei der Straßenkriminalität (2016: 367; 2017: 324) sowie die Zahl der Verkehrsunfälle (2016: 1130; 2017: 1120). Dabei waren im vergangenen Jahr zwei Tote, 40 Schwer- und 120 Leichtverletzte zu verzeichnen. Auslöser in den meisten Fällen: Vorfahrtsverletzungen und überhöhte Geschwindigkeit. Während dabei die Zahl der jungen Verkehrsteilnehmer (18 bis 24 Jahre) mit 80 versus 110 rückläufig war, stieg die der Senioren von 85 auf 102 an.

Erfolge kann das Revier zudem bei der Überprüfung der Verkehrssicherheit verzeichnen, zu der die Beamten drei bis vier Mal in der Woche ausrücken. Allein wegen Verstöße gegen die Anschnallpflicht wurden im Vorjahr 1300 Fälle erfasst. Brockstedt: "Da bleiben wir auch in Zukunft dran."